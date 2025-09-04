Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τη σκληρή δουλειά στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ενόψει της νέας σεζόν.

Μπορεί τα βλέμματα να είναι στραμμένα στο EuroBasket 2025, ωστόσο ο Ολυμπιακός έχει πιάσει... δουλειά στο ΣΕΦ εδώ και μία εβδομάδα. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να χτίζει την ομάδα ενόψει της νέας σεζόν.

Με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να ανεβάζει στιγμιότυπα από την προπόνηση. «Η σκληρή δουλειά δε σταματά ποτέ. Πάθος, συγκέντρωση, αφοσίωση» ήταν η λεζάντα των «ερυθρολεύκων». Φυσικά από τις προπονήσεις του Ολυμπιακού λείπουν οι διεθνείς παίκτες που βρίσκονται στο EuroBasket. Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Αντετοκούνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νίκολα Μιλουτίνοφ αγωνίζονται με τις εθνικές ομάδες και θα ενταχθούν αργότερα.

Για αυτόν τον λόγο άλλωστε, μιας και ο Ολυμπιακός είχε μείνει μονάχα με τον Ντόντα Χολ ως σέντερ στην προετοιμασία, αποκτήθηκε με την προοπτική να μείνει και στο ρόστερ αν αφήσει θετικές εντυπώσεις, ο Κριστ Κουμάντζε, ενώ βοηθάει αυτήν την περίοδο και ο Νίκος Οκεκουόγεν.

Ενώ το Σάββατο (6/9) ο Ολυμπιακός θα δώσει το πρώτο του φιλικό, το οποίο θα διεξαχθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τον Προμηθέα σε παιχνίδι κεκλεισμένων των θυρών.