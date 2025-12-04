Euroleague: Οι απόντες και αμφίβολοι των ματς της Πέμπτης
H Euroleague συνεχίζεται και το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις. Ξεχωρίζει η εντός έδρας μάχη του Ολυμπιακού με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρ.
Αναλυτικά
Ρεάλ – Εφές 19:15
Εκτός παραμένουν οι Ντόζιερ, Λάρκιν, Παπαγιάννης και Πουαριέ. Αμφίβολος ο Μπομπουά. Off ο Φελίζ για τη Ρεάλ, αμφίβολος Λεν.
Ζάλγκιρις – Μακάμπι 20:00
Ο Γκιεντράιτις δεν θα παίξει, ενώ οι Γουίλιαμς-Γκος και Μπουτκεβίτσιους είναι αμφίβολοι. Στα πιτς ο Ντάουτιν για τους φιλοξενούμενους, ενώ αμφίβολοι είναι οι Χόαρντ και Λιφ.
Μονακό – Παρί 20:30
Αμφίβολος ο Μπεγκαρίν για την ομάδα του Σπανούλη. Όλοι μέσα για Παρί.
Χάποελ Τελ Αβίβ – Βιλερμπάν 21:05
Καμπόκλο, Γκίνατ και Μάνταρ δεν θα μπορέσουν να παίξουν ξανά, ενώ ο Παλάτιν είναι αμφίβολος. Άταμνα και Τζάκσον είναι off για την αναμέτρηση, ενώ ο Σέλιας παραμένει αμφίβολος.
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 21:15
ΜακΚίσικ, Έβανς, Φαλ δεν θα μπορέσουν να αγωνιστούν, ενώ ο Φουρνιέ είναι αμφίβολος. Κλασικά εκτός για την Φενέρ οι Μπάνγκο, Μπιτίμ και Γουίλμπεκιν.
Παρτίζαν – Μπάγερν 21:45
Κάρλικ Τζόουνς και Νάκιτς βρίσκονται στα πιτς, ενώ την τελευταία στιγμή θα κριθεί των Μποσνιάκοβιτς και Λάκιτς. Εκτός για τη Μπάγερν οι Γιοκουμπάιτις και Χάρις. Αμφίβολοι οι Μπάλντγουιν και Ράταν-Μέις.
