Παίκτες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού πάνε να σώσουν τα Χριστούγεννα;

Επιβεβαιώνεται η πληροφορία για τον τραυματισμό του Άγιου Βασίλη σε ένα απρόσμενο μπασκετικό ατύχημα.

Μια άτσαλη προσγείωση, ένα κακό πάτημα και όπως δείχνει και η ακτινογραφία που εξασφάλισε το ιατρικό του επιτελείο, ο πιο αγαπημένος παππούς του κόσμου δυσκολεύεται σοβαρά να συνεχίσει τις προπονήσεις… και φυσικά την ετήσια χριστουγεννιάτικη περιοδεία του.

Με τις φήμες να οργιάζουν, ήδη, για πιθανή απουσία του από τα φετινά Χριστούγεννα, ο συναγερμός χτύπησε σε όλα τα γιορτινά κέντρα επιχειρήσεων. Και κάπου εκεί, δύο ομάδες που έχουν μάθει να παίζουν με την καρδιά τους στα δύσκολα μπαίνουν στο παιχνίδι: Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.

Σύμφωνα με πηγές, τέσσερις παίκτες των «αιωνίων» έλαβαν μυστική πρόσκληση από τα ξωτικά. Μεταξύ αυτών, τα ονόματα των Σάσα Βεζένκοβ και Ντίνου Μήτογλου ακούγονται πιο δυνατά από ποτέ. Δεν αποκλείεται όμως στην αποστολή να συμμετέχουν κι άλλοι παίκτες, ώστε να σχηματίσουν μια dream team ικανή να αντιμετωπίσει το… χάος του Βόρειου Πόλου.

Με ταξίδι–αστραπή, οι παίκτες αναχώρησαν ήδη προς τον παγωμένο προορισμό, με μια μόνο εντολή: Βοηθήστε τον Άγιο να επιστρέψει στο παρκέ των Χριστουγέννων. Το κλίμα στον κόσμο του μπάσκετ είναι καυτό, παρά το χιόνι του Βόρειου Πόλου. Αναλυτές, οπαδοί, αλλά και τα ίδια τα ξωτικά, σχολιάζουν πως πρώτη φορά στην ιστορία Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ενώνουν δυνάμεις για κάτι τόσο… μαγικό.

Η αλήθεια είναι πως ακόμη κανείς δεν γνωρίζει πότε θα είναι πραγματικά έτοιμος ο Άγιος Βασίλης. Το μόνο σίγουρο όμως είναι πως ο αγώνας για τα Χριστούγεννα παίζεται φέτος στα παρκέ.

Μένει να δούμε αν η… μπασκετική μαγεία θα κάνει το θαύμα της και θα χαρίσει στον κόσμο τα Χριστούγεννα που περιμένει.