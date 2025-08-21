Ολυμπιακός: Τα φιλικά προετοιμασίας των «ερυθρολεύκων»
Σε δύο τουρνουά επιπέδου Euroleague θα πάρει μέρος ο Ολυμπιακός στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ενόψει της έναρξης της σεζόν 2025-26.
Νωρίτερα ωστόσο και πιο συγκεκριμένα στις 6 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών το πρώτο φιλικό... ξεμουδιάσματος κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας στο ΣΕΦ κεκλεισμένων των θυρών.
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο όπου ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με τη Μονακό (13/9) και την Παρί (14/9).
Λίγο αργότερα η «ερυθρόλευκη» αποστολή θα ταξιδέψει στην Κρήτη για το «Crete International Basketball Tournament» αντιμετωπίζοντας στον ημιτελικό την Αρμάνι Μιλάνο (19/9) ενώ δύο ημέρες αργότερα (21/9) θα αντιμετωπίσει μία εκ των Φενέρμπαχτσε ή Ερυθρό Αστέρα.
Το πρόγραμμα των αγώνων προετοιμασίας
06/09: ΣΕΦ: Ολυμπιακός - Προμηθέας (κεκλεισμένων των θυρών)
Τουρνουά "Νεόφυτος Χανδριώτης"
13/09: Ολυμπιακός – Μονακό
14/09: Ολυμπιακός – Παρί
Crete International Basketball Tournament
19/09: Ολυμπιακός - Αρμάνι Μ.
21/09: Μικρός & Μεγάλος τελικός
