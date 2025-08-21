Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε το πρόγραμμα με τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Σε δύο τουρνουά επιπέδου Euroleague θα πάρει μέρος ο Ολυμπιακός στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ενόψει της έναρξης της σεζόν 2025-26.

Νωρίτερα ωστόσο και πιο συγκεκριμένα στις 6 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών το πρώτο φιλικό... ξεμουδιάσματος κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας στο ΣΕΦ κεκλεισμένων των θυρών.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο όπου ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με τη Μονακό (13/9) και την Παρί (14/9).

Λίγο αργότερα η «ερυθρόλευκη» αποστολή θα ταξιδέψει στην Κρήτη για το «Crete International Basketball Tournament» αντιμετωπίζοντας στον ημιτελικό την Αρμάνι Μιλάνο (19/9) ενώ δύο ημέρες αργότερα (21/9) θα αντιμετωπίσει μία εκ των Φενέρμπαχτσε ή Ερυθρό Αστέρα.

Το πρόγραμμα των αγώνων προετοιμασίας

06/09: ΣΕΦ: Ολυμπιακός - Προμηθέας (κεκλεισμένων των θυρών)

Τουρνουά "Νεόφυτος Χανδριώτης"

13/09: Ολυμπιακός – Μονακό

14/09: Ολυμπιακός – Παρί

Crete International Basketball Tournament

19/09: Ολυμπιακός - Αρμάνι Μ.

21/09: Μικρός & Μεγάλος τελικός