Ο Γουέινιεν Γκέιμπριελ πραγματοποίησε τη πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της Μπάγερν σε φιλικό παιχνίδι και ήταν από τους καλύτερους της ομάδας του.

Όπως είναι γνωστό, ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν ανανέωσε το συμβόλαιο του του Γουένιεν Γκέιμπριελ και εκείνος αναζήτησε σε άλλη ομάδα τη συνέχεια της καριέρας του.

Και τη βρήκε στο Μόναχο καθώς από τη νέα σεζόν θα αποτελεί παίκτη της Μπάγερν. Μάλιστα έκανε και την παρθενική του εμφάνιση με τη φανέλα των Βαυαρών σε φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Γκμούντεν την οποία και κέρδισε εύκολα η Μπάγερν με 102-69.

Ο Γκέιμπριελ ήταν ο δεύτερος σκόρερ της ομάδας του σκοράροντας 18 πόντους, ενώ αγωνίστηκε βοηθώντας στην προετοιμασία της ομάδας μέχρι να βρει συμβόλαιο και ο Τίμπορ Πλάις, ο οποίος με τη σειρά του βρέθηκε στο δεύτερο μισό της σεζόν 2024-25 στον Παναθηναϊκό.

Η Μπάγερν είχε πολλες απουσίες διεθνών μεταξύ των οποίων οι Μπόλντγουιν, Ομπστ, Χόλατζ, Ντα Σίλβα, Φόιγκτμαν ενώ είχε και την μεγάλη ατυχία με τον σοβαρό τραυματισμό του νεοαποκτηθέντα, Ρόκας Γιοκουμπάιτις. Πρώτος σκόρερ του φιλικού ήταν ο Γιεσούπ (22π.) ενώ 14 πόντους πέτυχε ο Ρατάν-Μέις.

Να σημειωθεί ότι η Μπάγερν είναι και η πρώτη αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο «Telekom Center Athens» στις 30 Σεπτεμβρίου.