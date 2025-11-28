Ο Τζέιμς Γκιστ έχει στόχο να βρεθεί στους πάγκους στο υψηλότερο επίπεδο και όπως είπε θα συμμετάσχει στο Euroleague Basketball Coaches Academy.

Ο Τζέιμς Γκιστ αποτελεί έναν από τους μακροβιότερους Αμερικανούς στην ιστορία του Παναθηναϊκού, έχοντας αγωνιστεί στους «πράσινους» από το 2012 έως και το 2019.

Επιπλέον η εμπειρία του στην Euroleague συνδυάστηκε και με την παρουσία του σε Ερυθρό Αστέρα, Μπάγερν και Βιλερμπάν, ενώ πριν από τον Παναθηναϊκό είχε αγωνιστεί σε Παρτίζαν, Φενέρ και Μάλαγα. Συνολικά στην καριέρα του μέτρησε 297 ματς στην Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 8.4 πόντους, 4.1 ριμπάουντ, με 54% στα δίποντα και 37% στα τρίποντα.

Αν μη τι άλλο αποτέλεσε σημαντικό κεφάλαιο για τον Παναθηναϊκό ο οποίος μετά την ευρωπαϊκή του καριέρα αγωνίστηκε για κάποιο διάστημα σε Ουρουγουάη και Ινδονησία. Πλέον, στα 39 του χρόνια, είπε «αντίο» από την ενεργό δράση και ετοιμάζεται να προβάρει κοστούμι προκειμένου να ασχοληθεί με την προπονητική.

Ο ίδιος σε βίντεο που φιλοξένησαν τα social media των προπονητών της Euroleague, είπε χαρακτηριστικά: «Ανυπομονώ να συμμετάσχω στην Euroleague Basketball Coaches Academy. Πιστεύω πως θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να αντλήσω γνώσεις από μερικά από τα σπουδαιότερα μυαλά που έχουν προπονήσει το άθλημα, ειδικά σε διεθνές επίπεδο. Από τότε που αποσύρθηκα, η μετάβασή μου είναι να μπω στην προπονητική. Αυτός είναι ο στόχος μου, να γίνω κάποια μέρα πρώτος προπονητής. Ελπίζω να κατακτήσω τρόπαιο και να μεταλαμπαδεύσω στην ομάδα μου και στους παίκτες μου πώς να κερδίζουν, όπως έκανα και εγώ ως παίκτης».

Και κατέληξε: «Εκτιμώ το ότι η Coaches Academy μου δίνει αυτή την ευκαιρία, γιατί θέλω να μάθω την άλλη πλευρά του παιχνιδιού. Το να είσαι παίκτης είναι ένα πράγμα, αλλά το να το βλέπεις από την άλλη πλευρά είναι ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος. Το απολαμβάνω τώρα ως προπονητής σε λύκειο, αλλά ο στόχος μου είναι να γίνω επαγγελματίας προπονητής στο υψηλότερο επίπεδο που μπορώ να φτάσω και να κερδίσω κάποια μέρα»..