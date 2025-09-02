Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν και το Gazzetta βρέθηκε εκεί.

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας σεζόν και των επίσημων υποχρεώσεων για τον Παναθηναϊκό AKTOR έχει αρχίσει. Σήμερα, Τρίτη (2/9), το «τριφύλλι» πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν.

Ανάμεσα στους παίκτες που βρέθηκαν στο πρώτο μάζεμα ήταν μεταξύ άλλων ο Τι Τζέι Σορτς, ο Ρισόν Χολμς, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αλλά και ο Κέντρικ Ναν, με τους διεθνείς φυσικά να λείπουν.

Παρόντες στην προετοιμασία είναι επίσης οι Μουράτος, Γεωργάς, Ράιαν Τέιλορ και δύο έφηβοι.

Το Gazzetta στην προπόνηση του Παναθηναϊκού