Καταδικάστηκε ο δολοφόνος του πρώην άσου του Παναθηναϊκού, Έιντριαν Πέιν - Δραματικές στιγμές στο δικαστήριο: «Σου δείχνω ποιον άφησες χωρίς πατέρα»

Σε ισόβια φυλάκιση καταδικάστηκε ο δολοφόνος του άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού, Έιντριαν Πέιν.

Πριν από περίπου τρία χρόνια, πιο συγκεκριμένα στις 9 Μαΐου του 2022, η είδηση του θανάτου του Έιντριαν Πέιν είχε προκαλέσει σοκ τόσο στην Αμερική όσο και στην Ελλάδα, αφού ο πρώην NBAερ είχε δύο θητείες με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Το Ιούλιο του ίδιου έτους, ο θάντατός του είχε κριθεί επίσημα ως ανθρωποκτονία ενώ λίγους μήνες νωρίτερα είχε βγει στη δημοσιότητα η φωτογραφία του δράστη, Λόρενς Ντόριτι (τότε 29 ετών).

Όπως έκαναν γνωστό αμερικάνικα Μέσα, ο άνθρωπος που δολοφόνησε τον Πέιν, έμαθε την ποινή για την πράξη του, αφού καταδικάστηκε την Παρασκευή σε ισόβια φυλάκιση, με τον ίδιο ωστόσο να αναφέρει αμέσως μετά το άκουσμα της τιμωρίας του: «Δεν θα περάσω τη ζωή μου στη φυλακή» ενώ νωρίτερα είχε επιτεθεί φραστικά στη μητέρα του παιδιού του Πέιν, χαρακτηρίζοντάς την ως ψεύτρα ενώ εκείνη του είχε πει: «Σου δείχνω ποιον αφήνεις χωρίς πατέρα».