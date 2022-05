Σοκ και θλίψη σε αμερικανικό κι ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς ο πρώην NBAer που είχε θητεύσει δύο φορές στον Παναθηναϊκό, Έντριαν Πέιν, «έφυγε» από την ζωή στα 31 του χρόνια. Άγνωστα προς το παρόν τα αίτια του θανάτου του.

Νεκρός βρέθηκε σε ηλικία 31 ετών ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας Έιντριαν Πέιν, με τα αίτια του θανάτου να μην έχουν γίνει προς το παρόν γνωστά.

Ο πρώην συμπαίκτης του, Τζάρεντ Σάλιντζερ, μετέφερε μέσω Twitter την μακάβρια είδηση: «Αναπαύσου εν ειρήνη αδερφέ μου και συμπαίκτη, Έιντριαν Πέιν», έγραψε χαρακτηριστικά.

Hate the news i received this morning…. Rest Easy to my brother/Teammate @Adreian_Payne

Ελάχιστα λεπτά αργότερα, ο έμπειρος ρεπόρτερ του Μίσιγκαν Στέιτ (εκεί έπαιξε κολλεγιακό μπάσκετ ο Πέιν), Κρις Σολάρι, επιβεβαίωσε την πληροφορία στον προσωπικό του λογαραισμό.

Confirmed the former MSU star big man has died. He was 31. https://t.co/a9SkZvicHH