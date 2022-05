Μάτζικ Τζόνσον για Πέιν: «Ο Έιντριαν θα μας λείψει»

Ο Μάτζικ Τζόνσον αναφέρθηκε στη δολοφονία του Έντριαν Πέιν, γράφοντας ένα συγκινητικό μήνυμα.

Μία φορά Σπάρταν, για πάντα Σπάρταν. Ο Μάτζικ Τζόνσον, μέλος του Μίσιγκαν Στέιτ, έγραψε ένα tweet για τον δολοφονημένο Έιντριαν Πέιν, επίσης μέλος των Σπάρτανς.

«Η Κούκι και εγώ είμαστε συντετριμμένοι από την είδηση ότι ο πρώην Σπάρταν, Έιντριαν Πέιν πέθανε. Οι προσευχές και οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του και το έθνος των Σπάρταν. Ο Έιντριαν θα μας λείψει».

Ο Πέιν πυροβολήθηκε, ενώ ήταν στο σπίτι του στο Ορλάντο, με τον θάνατό του να διαπιστώνεται μετά τη μεταφορά του σε τοπικό νοσοκομείο. Δράστης της δολοφονίας είναι ο Λόρενς Ντόριτι, ο οποίος έχει συλληφθεί, ανακρίνεται, ενώ του έχει απαγγελθεί η κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Cookie and I are heartbroken to hear that former Spartan Adreian Payne has passed away. Our prayers and thoughts are with his family and Spartan Nation! Adreian will be sorely missed. 🙏🏾💔