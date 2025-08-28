Παναθηναϊκός, Σορτς: Σήκωσε... μανίκια ενόψει της νέας σεζόν
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού μπαίνουν σταδιακά σε ρυθμούς, με τον Τι Τζέι Σορτς να κάνει την πρώτη του προπόνηση στο Telekom Center Athens.
Ο νεοφερμένος γκαρντ των «πρασίνων», αφού επέλεξε το αγαπημένο του «0» στη φανέλα του, έκανε την πρώτη του προπόνηση με τα χρώματα της ομάδας.
Με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να ποστάρει τις σχετικές φωτογραφίες από την προπόνησή του στο Club 1908, αλλά και στα social media.
Θυμίζουμε πως πριν μερικές ημέρες, ο Σορτς πέρασε τις καθιερωμένες εξετάσεις και πλέον στρέφει το βλέμμα στη νέα σεζόν. Με τον Παναθηναϊκό να εκκινεί επίσημα την προετοιμασία του την προσεχή Δευτέρα (1/9).
Οι φωτογραφίες από την προπόνηση του Σορτς
𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧 ☘️@tjshorts5 hit the court for his very first practice with Panathinaikos BC AKTOR!— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 28, 2025
Check out the full photo album exclusively on CLUB 1908: https://t.co/IJffh0iB5l📲#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908… pic.twitter.com/uxBJldoMSr
