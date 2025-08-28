Ο Τι Τζέι Σορτς ξεκίνησε τις προπονήσεις με τα χρώματα του Παναθηναϊκού και φορτσάρει ενόψει της νέας σεζόν.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού μπαίνουν σταδιακά σε ρυθμούς, με τον Τι Τζέι Σορτς να κάνει την πρώτη του προπόνηση στο Telekom Center Athens.

Ο νεοφερμένος γκαρντ των «πρασίνων», αφού επέλεξε το αγαπημένο του «0» στη φανέλα του, έκανε την πρώτη του προπόνηση με τα χρώματα της ομάδας.

Με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να ποστάρει τις σχετικές φωτογραφίες από την προπόνησή του στο Club 1908, αλλά και στα social media.

Θυμίζουμε πως πριν μερικές ημέρες, ο Σορτς πέρασε τις καθιερωμένες εξετάσεις και πλέον στρέφει το βλέμμα στη νέα σεζόν. Με τον Παναθηναϊκό να εκκινεί επίσημα την προετοιμασία του την προσεχή Δευτέρα (1/9).

Οι φωτογραφίες από την προπόνηση του Σορτς