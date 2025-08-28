Πρόεδρος Παρτίζαν: «Σκέψη μας να γίνει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Βιέννη»

Η Βιέννη είναι ο πιθανότερος τόπος διεξαγωγής της αναμέτρησης της Παρτίζαν με τον Ολυμπιακό για την 22η αγωνιστική της EuroLeague, σύμφωνα με τον Οστόγια Μιχαΐλοβιτς.

Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο πόλο αναμένεται να... ξεσπιτώσει την Παρτίζαν για την αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα στις 16 Ιανουαρίου, οι Σέρβοι υποδέχονται τους Πειραιώτες, σε παιχνίδι για την 22η αγωνιστική της EuroLeague.

Με τον Πρόεδρο της ομάδας, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς να αναφέρει σε συνέντευξή του στη Mozzart τις σκέψεις του για το ματς. Το οποίο είναι πολύ πιθανό να διεξαχθεί στη Βιέννη, αντί για το Βελιγράδι.

Οι δηλώσεις του Μιχαΐλοβιτς για το Παρτίζαν - Ολυμπιακός

«Είμαστε υποχρεωμένοι να παίξουμε τρία παιχνίδια μακριά από το γήπεδό μας. Ψάχνουμε για μεγάλες μπασκετικές πόλεις που έχουμε οπαδούς της διασποράς. Σκεφτόμαστε Βιέννη, Μόναχο και μία ακόμα πόλη που δε θέλω να αναφέρω, γιατί δεν είναι ακόμα σίγουρο.

Η σκέψη μας είναι πως η Βιέννη, στην οποία υπάρχουν πολλοί Σέρβοι, θα μπορούμε να παίξουμε ένα παιχνίδι στη σερβική αλλαγή χρόνου με τον Ολυμπιακό.

Οι Αρχές της πόλης έχουν δείξει ότι σκοπεύουν να μας βοηθήσουν. Στο τέλος του μήνα θα κάνω τις συζητήσεις μου μαζί τους».