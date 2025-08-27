Η ερώτηση που προκάλεσε το χαμόγελο του Μπαρτζώκα: «Αν κάποιος θέλει να παίζει 35 λεπτά σε κάθε παιχνίδι, τότε πρέπει να κατέβει επίπεδο»
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την προετοιμασία του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στο ΣΕΦ και είχε νέα πρόσωπα η... πρώτη της ομάδας όπως τον Κουμάντζε. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου και δεν παρέλειψε να αναφερερθεί στο ενδεχόμενο απόκτησης κι άλλου παίκτη. Επιπλέον στάθηκε και σε όσους θέλουν να... λιώνουν στο παρκέ και να παίζουν 35-40 λεπτά.
«Για να είσαι σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματα σου. Να είσαι υπομονετικός, φιλόδοξος, επίμονος, έτοιμος. Να μπεις σε αυτή τη λογική. Καμιά ομάδα δεν βάζει παίκτη 35-40 λεπτά σε όλα τα ματς. Αν θελει να παίζει τόσο, θα πρέπει να κατέβει επίπεδο. Δεν γίνεται γιατί είναι τόσο μεγάλη ένταση και πολλά τα ματς. Θα τραυματιστείς», είπε χαρακτηριστικά.
🔴🙌 Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού.#OlympiacosBC pic.twitter.com/zbhrFnodCb— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 27, 2025
