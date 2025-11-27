Στην ικανοποίησή του που βοήθησε την Εθνική απέναντι στη Ρουμανία από τη στιγμή που ο ρόλος του στον Ολυμπιακό είναι περιορισμένος, στάθηκε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ήταν ο πρώτος σκόρερ και ο καλύτερος πασέρ της Εθνικής, στη νίκη επί της Ρουμανίας για την πρώτη αγωνιστική των προκριματικών του MundoBasket 2027. Σκοράροντας 18 πόντους με 4/7 τρίποντα, μαζί με 6 ασίστ, ένα ριμπάουντ, 2 λάθη και ένα κλέψιμο.

Ο διεθνής φόργουορντ στάθηκε στην επιθυμία του να βοηθάει την Εθνική, πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που ο ρόλος του είναι περιορισμένος στον Ολυμπιακό. Με τον ίδιο να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από το ξεκίνημα της προετοιμασίας για αυτά τα ματς με Ρουμανία και Πορτογαλία, αφού δεν ταξίδεψε στο Βελιγράδι για την αναμέτρηση των «ερυθρολεύκων» με τον Ερυθρό Αστέρα.

«Πάντα μου αρέσει να βρίσκομαι εδώ και να βοηθάω την Εθνική, ειδικά φέτος που ο ρόλος μου, είναι περιορισμένος στον Ολυμπιακό. Ήρθα εδώ για να βοηθήσω, να παίξω και να ευχαριστηθώ το μπάσκετ» ανέφερε ο Λαρεντζάκης.

«Ήμασταν πάρα πολλοί σοβαροί. Δεν σταματήσαμε να παίζουμε στο 100%. Κάναμε το παιχνίδι εύκολο και πήραμε από νωρίς μεγάλη διαφορά» τόνισε για το παιχνίδι απέναντι στη Ρουμανία, ενώ αναφέρθηκε και στην... αύρα μετά το μετάλλιο στο EuroBasket.

«Εννοείται πως μας έχει δώσει μεγάλη αυτοπεποίθηση. Το κυνηγάγαμε χρόνια. Τα καταφέραμε. Θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτό τον ρυθμό».

Όσο για την ερχόμενη αναμέτρηση με την Πορτογαλία την προσεχή Κυριακή (30/11), ανέφερε πως η απόδοση της Εθνικής θα κρίνει την έκβαση. «Εννοείται αν και δεν έχουμε δει ακόμα την Πορτογαλία, αλλά πιστεύω πρέπει να δείξουμε το ίδιο πρόσωπο, να είμαστε σοβαροί και να πάμε να κερδίσουμε».