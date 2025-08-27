«Πάτησε» ΣΕΦ ο νέος Ολυμπιακός: Παρόντες παλιοί, νέοι και ο Κουμάντζε (vid)

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν στο ΣΕΦ.

Ετοιμάζονται για τη νέα σεζόν οι Πειραιώτες. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την προετοιμασία του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στο ΣΕΦ και θέλει να συνεχίσει να συλλέγει τίτλους.

Από την προετοιμασία φυσικά έλειπαν οι παίκτες που έχουν υποχρεώσεις με τις Εθνικές τους όπως ο Κώστας Παπανικολάου, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Κώστας Αντετοκούνμπο και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Το πρόγραμμα ακολουθεί και ο Κουμάντζε.

