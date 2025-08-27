«Πάτησε» ΣΕΦ ο νέος Ολυμπιακός: Παρόντες παλιοί, νέοι και ο Κουμάντζε (vid)

«Πάτησε» ΣΕΦ ο νέος Ολυμπιακός: Παρόντες παλιοί, νέοι και ο Κουμάντζε (vid)

Δημήτρης Οικονόμου
Βεζένκοβ
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν στο ΣΕΦ.

Ετοιμάζονται για τη νέα σεζόν οι Πειραιώτες. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την προετοιμασία του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στο ΣΕΦ και θέλει να συνεχίσει να συλλέγει τίτλους.

Από την προετοιμασία φυσικά έλειπαν οι παίκτες που έχουν υποχρεώσεις με τις Εθνικές τους όπως ο Κώστας Παπανικολάου, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Κώστας Αντετοκούνμπο και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Το πρόγραμμα ακολουθεί και ο Κουμάντζε.

Δείτε το video του Gazzetta από την προπόνηση και τα... κέφια του Φουρνιέ

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     