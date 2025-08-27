«Πάτησε» ΣΕΦ ο νέος Ολυμπιακός: Παρόντες παλιοί, νέοι και ο Κουμάντζε (vid)
Ετοιμάζονται για τη νέα σεζόν οι Πειραιώτες. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την προετοιμασία του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στο ΣΕΦ και θέλει να συνεχίσει να συλλέγει τίτλους.
Από την προετοιμασία φυσικά έλειπαν οι παίκτες που έχουν υποχρεώσεις με τις Εθνικές τους όπως ο Κώστας Παπανικολάου, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Κώστας Αντετοκούνμπο και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Το πρόγραμμα ακολουθεί και ο Κουμάντζε.
Δείτε το video του Gazzetta από την προπόνηση και τα... κέφια του Φουρνιέ
🔴🙌 Πλάνα από την πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού.#OlympiacosBC pic.twitter.com/YvUg7lnR4a— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 27, 2025
🔴🙌 Ο Εβάν Φουρνιέ με ανεβασμένη διάθεση.#olympiacosbc pic.twitter.com/RBAofkZrbN— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 27, 2025
