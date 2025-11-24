Ο Ολυμπιακός γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του και ο Ερασιτέχνης παρουσίασε την επετειακή του φανέλα.

Μετά την ΠΑΕ και την ΚΑΕ και ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός θα έχει την δική του επετειακή φανέλα για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου. Οι «ερυθρόλευκοι» με ένα ωραίο βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστούν αθλητές και αθλήτριες από όλα τα τμήματα, παρουσίασαν τη φανέλα που αναμένεται να γίνει ανάρπαστη.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Μας το ζητήσατε και το κάναμε πράξη. Έρχεται η επετειακή φανέλα του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού για τα 100 χρόνια! Μια συλλεκτική δημιουργία αφιερωμένη στον πρώτο αιώνα του Θρύλου.

Γεννημένη στο λιμάνι, πλεγμένη με θρύλους. 100 χρόνια στιγμές. Μία φανέλα για να τις χωρέσει όλες. Για όσους γεννήθηκαν Θρύλοι και για όσους έγιναν μέσα απ’ αυτήν. Ένα σύμβολο πίστης και ταυτότητας για κάθε φίλαθλο του κορυφαίου πολυαθλητικού συλλόγου.

Διαθέσιμη από την Τετάρτη (26/11, 14:00):

-Τμήμα Μελών/Φιλάθλων καθημερινά, ώρες 10:00-18:00.

-Από το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π. (olympiacossfp.shop, πατήστε ΕΔΩ) όλο το 24ωρο.

-Για αποστολές στο εξωτερικό: 2111007060.

Τιμή: 80€ | 70€ για τα Μέλη».