Ολυμπιακός: Οι αριθμοί των παικτών για τη σεζόν 2025 - 2026
Οι αριθμοί των παικτών του Ολυμπιακού έγιναν γνωστοί!
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε τους αριθμούς που επέλεξαν οι παίκτες για την σεζόν 2025-26, κάνοντας έτσι γνωστό το ποιον αριθμό θα φορά στην πλάτη ο καθένας.
Μοναδικός παίκτης από το περσινό ρόστερ που άλλαξε νούμερο είναι ο Κίναν Έβανς, που πήρε το αγαπημένο του «2» και άφησε το «12».
Το σοβαρό ερώτημα του Φουρνιέ για τους φιλάθλους της Εθνικής: «Μπορούν να κάτσουν μαζί οπαδοί του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού;»
Σε ό,τι έχει να κάνει με τους νέους παίκτες, ο Τάισον Γουόρντ πήρε το «3», ο Όμηρος Νετζήπογλου το «21», ο Κώστας Αντετοκούνμπο το «37» και ο Ντόντα Χολ το «45».
Αναλυτικά οι αριθμοί του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2025-2026
- 0 Τόμας Γουόκαπ
- 2 Κίναν Έβανς
- 3 Τάισον Γουόρντ
- 4 Γιώργος Μπουρνελές
- 5 Γιαννούλης Λαρεντζάκης
- 9 Σέιμπεν Λι
- 10 Μουσταφά Φαλ
- 14 Σάσα Βεζένκοβ
- 16 Κώστας Παπανικολάου
- 21 Όμηρος Νετζήπογλου
- 22 Τάιλερ Ντόρσεϊ
- 25 Άλεκ Πίτερς
- 33 Νίκολα Μιλουτίνοφ
- 37 Κώστας Αντετοκούνμπο
- 45 Ντόντα Χολ
- 77 Σακίλ ΜακΚίσικ
- 94 Εβάν Φουρνιέ
Οι αριθμοί στις «ερυθρόλευκες» φανέλες κλείδωσαν ✅— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) August 26, 2025
Η αντίστροφη μέτρηση τελειώνει… ΞΕΚΙΝΑΜΕ! 🔴⚪#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/f2uiT05yDY
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.