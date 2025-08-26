Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τους αριθμούς που επέλεξαν οι παίκτες ενόψει της σεζόν, με μόνο τον Κίναν Έβανς να επιλέγει άλλη φανέλα σε σχέση με πέρσι.

Οι αριθμοί των παικτών του Ολυμπιακού έγιναν γνωστοί!

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε τους αριθμούς που επέλεξαν οι παίκτες για την σεζόν 2025-26, κάνοντας έτσι γνωστό το ποιον αριθμό θα φορά στην πλάτη ο καθένας.

Μοναδικός παίκτης από το περσινό ρόστερ που άλλαξε νούμερο είναι ο Κίναν Έβανς, που πήρε το αγαπημένο του «2» και άφησε το «12».

Σε ό,τι έχει να κάνει με τους νέους παίκτες, ο Τάισον Γουόρντ πήρε το «3», ο Όμηρος Νετζήπογλου το «21», ο Κώστας Αντετοκούνμπο το «37» και ο Ντόντα Χολ το «45».

Αναλυτικά οι αριθμοί του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2025-2026