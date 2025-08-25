Στον Ολυμπιακό ετοιμάζονται ενόψει της νέας και απαιτητικής σεζόν, με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να περνούν τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις.

Μπορεί τα πάντα να κινούνται γύρω από το EuroBasket 2025 τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο στο «στρατόπεδο» του Ολυμπιακού... σήκωσαν μανίκια.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκινούν την προετοιμασία στις 27 Αυγούστου, ωστόσο από σήμερα οι παίκτες μπαίνουν σε ρυθμό. Με τις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Οι Τόμας Γουόκαπ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Σέιμπεν Λι, Κίναν Έβανς, Τάισον Γουόρντ, Ντόντα Χολ, Όμηρος Νετζήπογλου, Καλίφα Κουμάντζε και Γιώργος Μπουρνελές ήταν το πρώτο γκρουπ το οποίο υποβλήθηκε στα απαιτούμενα εργομετρικά, ενώ η συνέχεια θα γίνει την Τρίτη (26/8) με το Β' Γκρουπ.

Θυμίζουμε πως από το αρχικό στάδιο της προετοιμασίας λείπουν οι διεθνείς της Εθνικής, Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο και Όμηρος Νετζήπογλου, ενώ απών είναι και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που αγωνίζεται με τη Σερβία.