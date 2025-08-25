Ολυμπιακός: Αρχή με τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις για τους «ερυθρολεύκους»
Μπορεί τα πάντα να κινούνται γύρω από το EuroBasket 2025 τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο στο «στρατόπεδο» του Ολυμπιακού... σήκωσαν μανίκια.
Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκινούν την προετοιμασία στις 27 Αυγούστου, ωστόσο από σήμερα οι παίκτες μπαίνουν σε ρυθμό. Με τις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.
Οι Τόμας Γουόκαπ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Σέιμπεν Λι, Κίναν Έβανς, Τάισον Γουόρντ, Ντόντα Χολ, Όμηρος Νετζήπογλου, Καλίφα Κουμάντζε και Γιώργος Μπουρνελές ήταν το πρώτο γκρουπ το οποίο υποβλήθηκε στα απαιτούμενα εργομετρικά, ενώ η συνέχεια θα γίνει την Τρίτη (26/8) με το Β' Γκρουπ.
Θυμίζουμε πως από το αρχικό στάδιο της προετοιμασίας λείπουν οι διεθνείς της Εθνικής, Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο και Όμηρος Νετζήπογλου, ενώ απών είναι και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που αγωνίζεται με τη Σερβία.
Οι φωτογραφίες από τις εξετάσεις των παικτών του Ολυμπιακού
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- EuroBasket 2025, Το ερώτημα του Φουρνιέ για τους φιλάθλους της Εθνικής: «Μπορούν να κάτσουν μαζί οπαδοί του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού;»
- EuroBasket 2025, Μιλουτίνοφ: Ο ρόλος του στη Σερβία ως ιδανικό συμπλήρωμα του Γιόκιτς
- EuroBasket 2025, Ελλάδα: «Κόπηκε» ο Νετζήπογλου, συνεχίζει με 15 η Εθνική