Ολυμπιακός: Sold out το ΣΕΦ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης
Για ακόμη μία φορά θα είναι sold out το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Συγκεκριμένα, η εντός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τις ανάγκες της 36ης αγωνιστικής της EuroLeague (07/04, 21:15) θα λάβει χώρα στο κατάμεστο ΣΕΦ όπως ανακοίνωσε η ερυθρόλευκη ΚΑΕ.
Η ανακοίνωση
Και στον αγώνα με την Ρεάλ Μαδρίτης το ΣΕΦ θα είναι γεμάτο!
Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της 36ης αγωνιστικής (07/04, 21.15) της Ευρωλίγκα με την Ισπανική ομάδα εξαντλήθηκαν!
Σας ευχαριστούμε από καρδιάς.
