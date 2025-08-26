Ο Γιάγκο Ντος Σάντος δεν θα βρίσκεται στο ρόστερ του Ερυθρού Αστέρα τη νέα σεζόν, όπως ανακοίνωσε η ομάδα.

Ο Ερυθρός Αστέρας δημοσιοποίησε το ρόστερ του ενόψει της νέας σεζόν και σε επίσημη ανακοίνωση της ομάδας αναγράφεται ότι ο Γιάγκο Ντος Σάντος βρίσκεται σε αναζήτηση της νέας του ομάδας. Επομένως, ο Βραζιλιάνος γκαρντ, που αυτή τη στιγμή αγωνίζεται με την Εθνική του ομάδα, δεν θα αποτελεί μέρος της ομάδας των «ερυθρολεύκων» τη νέα χρονιά.

Ο 26χρονος άσος αγωνίστηκε τις δύο τελευταίες σεζόν με τον Ερυθρό Αστέρα, κατακτώντας την Αδριατική Λίγκα, δύο Κύπελλα Σερβίας και τη Σερβική Σούπερ Λίγκα του 2024. Παράλληλα, αναδείχθηκε MVP των τελικών της Αδριατικής Λίγκας το 2024.

Την περασμένη χρονιά, υπό την καθοδήγηση του Γιάννη Σφαιρόπουλου, μέτρησε στην EuroLeague 7,3 πόντους, 1,7 ριμπάουντ και 3,5 ασίστ κατά μέσο όρο ανά παιχνίδι.