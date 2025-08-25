Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι, αποκάλυψε ότι η ομάδα του έφτασε πολύ κοντά στην απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ενώ δήλωσε πως όνειρό του είναι ένας τελικός με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό και νίκη με 30 πόντους διαφορά.

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι, άναψε... φωτιές με τις δηλώσεις του σχετικά με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Μιλώντας στο επίσημο κανάλι της ομάδας, αποκάλυψε πως οι Ισραηλινοί βρέθηκαν μια ανάσα από την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να φορέσει μελλοντικά τη φανέλα της Χάποελ, παρά το γεγονός ότι ανήκει πλέον στους Φοίνιξ Σανς.

Ο Γιανάι ανέφερε ότι υπήρξε έντονη επικοινωνία με τον Δημήτρη Ιτούδη για την υπόθεση, κάνοντας λόγο για «φλερτ» που συνεχίζεται ακόμη και σήμερα, αφήνοντας έτσι ανοιχτό παράθυρο για εξελίξεις. Μάλιστα, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα τολμηρή πρόβλεψη, δηλώνοντας πως σε περίπτωση που ο Χέιζ-Ντέιβις υπογράψει στη Χάποελ, τότε η ομάδα του όχι μόνο θα βρεθεί στον τελικό της EuroLeague απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR, κάτι που αποτελεί προσωπικό του όνειρο , αλλά θα κερδίσει τους «πράσινους» με διαφορά 30 πόντων.

Αναλυτικά

«Ήμασταν σίγουροι ότι θα φέρναμε τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Ήμασταν βέβαιοι ότι θα γίνει. Είχε την επιλογή να πάει στο ΝΒΑ και ουσιαστικά μας είπε: "Θα προσπαθήσω να πάρω συμβόλαιο στο ΝΒΑ, κι αν δεν τα καταφέρω, θα έρθω σε εσάς". Μιλήσαμε και αυτό ήταν που υποτίθεται θα συνέβαινε, αλλά τότε το Φοίνιξ του έδωσε 7,5 εκατ. δολάρια τον χρόνο και του υποσχέθηκε 15 λεπτά συμμετοχής ανά ματς.

Ακόμα φλερτάρει λίγο με τον Ιτούδη στο τηλέφωνο, οπότε ίσως να έρθει. Κι αν συμβεί αυτό, ελπίζω όχι μόνο να φτάσουμε στον τελικό απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ονειρεύομαι να πάρουμε 30 πόντους διαφορά.

Η βάση είναι να αρχίσουμε να κατακτούμε τίτλους στο ισραηλινό πρωτάθλημα. Σούπερ Καπ, Κύπελλο, Πρωτάθλημα. Για μένα και τα τρία. Πρέπει να αρχίσεις να νιώθεις δυνατός, πραγματικά δυνατός. Στην EuroLeague, ο στόχος είναι να τερματίσουμε σε μία από τις έξι πρώτες θέσεις ή να διεκδικήσουμε θέση στο Final Four μέσω του play-in. Στοχεύω σε 26–27 νίκες και πιστεύω ότι αυτό θα μας φέρει στην πρώτη εξάδα. Το όνειρό μου είναι ένας τελικός απέναντι στον Παναθηναϊκό».