Όπως αναφέρουν τα ισραηλινά μέσα έχει γυρίσει ανάποδα η κλεψύδρα όσον αφορά τις αποφάσεις που θα παρθούν για την διεξαγωγή των αγώνων στο Ισραήλ.

Μέσα στην εβδομάδα οι ιθύνοντες της Euroleague αναμένεται να επισκεφθούν το Τελ Αβίβ προκειμένου να αξιολογήσουν την ασφάλεια και τις διαδικασίες σχετικά με την επανέναρξη των αγώνων στο Ισραήλ. Από εκεί και πέρα θα παρθούν και αποφάσεις αναφορικά με την επιστροφή (ή όχι) των αγώνων στη Ισραήλ.

Η Euroleague είχε εκδώσει ανακοίνωση στην οποία ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «μετά από προσεκτική διαβούλευση, οι σύλλογοι–μέλη της ECA συμφώνησαν στην πρόταση να οριστεί η 1η Δεκεμβρίου 2025 ως ημερομηνία επανέναρξης των αγώνων στο Ισραήλ. Μέχρι τότε, η Euroleague Basketball θα συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις, να βρίσκεται σε στενή επαφή με τις τοπικές και διεθνείς αρχές».

Συγκεκριμένα η Israel Hayom ανέφερε ότι την αντιπροσωπεία θα ηγηθεί ο CEO του EuroCup, Ντιέγκο Ζουλιάν όπως επίσης και ο και αντιπρόεδρος της EuroLeague, μαζί με τον CEO της EuroLeague, Παούλιους Μοτιεγιούνας. Οι ιθύνοντες της Euroleague θα μεταβούν στο Τελ Αβίβ έπειτα από πρόσκληση των ομάδων για ένα ταξίδι 48 ωρών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, είναι προγραμματισμένο να ξεναγηθούν στη «Menorah Mivtachim Arena», έδρα της Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία φιλοξένησε αγώνα Euroleague για τελευταία φορά στον Οκτώβριο του 2023. Έπειτα θα συναντηθούν επίσης με ανώτερα στελέχη τόσο της Μακάμπι όσο και της Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς και με αξιωματούχους ασφαλείας και αστυνομίας, προκειμένου να καθοριστεί αν είναι ασφαλές να εγκριθεί η επιστροφή των ευρωπαϊκών αγώνων στο Ισραήλ.