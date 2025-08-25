Χαποέλ Τελ Αβίβ: Ανακοίνωσε τον Μπόρισλαβ Μλαντένοφ για τα επόμενα τρία χρόνια
Ο Μπόρισλαβ Μλαντένοφ (2.02 μ.) θα αγωνίζεται με τα χρώματα της Χάποελ Τελ Αβίβ για τα επόμενα τρία χρόνια και γίνεται ο δεύτερος Βούλγαρος που θα παίξει στην Euroleague, μετά τον Σάσα Βεζένκοβ.
Αγωνιζόμενος στη Μίνιορ και στη Λέφσκι Λουκόιλ, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της βουλγαρικής λίγκας τη φετινή σεζόν, με μέσο όρο 21,2 πόντους, 7,5 ριμπάουντ, 3,5 ασίστ, 1,7 κλεψίματα και 1,4 κοψίματα ανά αγώνα.
Ο 25χρονος διεθνής γκαρντ έχει αγωνιστεί με την εθνική Βουλγαρίας στα προ-προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Διαθέτει εμπειρία από τις χαμηλότερες κατηγορίες της Ιταλίας, αλλά δεν έχει αγωνιστεί ξανά στην Euroleague. Η φετινή σεζόν θα είναι η πρώτη του χρονιά στο υψηλότερο επίπεδο, υπό την καθοδήγηση του Δημήτρη Ιτούδη.
מועדון הכדורסל הפועל "IBI” תל אביב מודיע על החתמתו של הגארד/פורוורד הבולגרי בוריסלב מלאדנוב (בן 25, 2.02 מ׳), שיצטרף עד לתום עונת 2027/28.— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) August 24, 2025
במהלך תקופת קדם העונה יתאמן מלאדנוב עם הקבוצה ויעבור הערכה מקצועית כחלק מההכנות לעונה החדשה.
בעונה האחרונה נמנה מלאדנוב עם מצטייני הליגה… pic.twitter.com/wvxIGpit8c
