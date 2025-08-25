Η Χάποελ Τελ Αβίβ ενισχύεται ενόψει της νέας σεζόν στην Euroleague και απέκτησε τον Μπόρισλαβ Μλαντένοφ με συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Ο Μπόρισλαβ Μλαντένοφ (2.02 μ.) θα αγωνίζεται με τα χρώματα της Χάποελ Τελ Αβίβ για τα επόμενα τρία χρόνια και γίνεται ο δεύτερος Βούλγαρος που θα παίξει στην Euroleague, μετά τον Σάσα Βεζένκοβ.

Αγωνιζόμενος στη Μίνιορ και στη Λέφσκι Λουκόιλ, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της βουλγαρικής λίγκας τη φετινή σεζόν, με μέσο όρο 21,2 πόντους, 7,5 ριμπάουντ, 3,5 ασίστ, 1,7 κλεψίματα και 1,4 κοψίματα ανά αγώνα.

Ο 25χρονος διεθνής γκαρντ έχει αγωνιστεί με την εθνική Βουλγαρίας στα προ-προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Διαθέτει εμπειρία από τις χαμηλότερες κατηγορίες της Ιταλίας, αλλά δεν έχει αγωνιστεί ξανά στην Euroleague. Η φετινή σεζόν θα είναι η πρώτη του χρονιά στο υψηλότερο επίπεδο, υπό την καθοδήγηση του Δημήτρη Ιτούδη.