Ο Γουόρντ στα χνάρια του Φουρνιέ: Ξετρελάθηκε με τα τρίγωνα Πανοράματος

Ο Αμερικανός φόργουορντ του Ολυμπιακού δοκίμασε τρίγωνα Πανοράματος, ένα απ' τα παραδοσιακά γλυκά της Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα ξετρελάθηκε, όπως έδειξε στα social media, ανεβάζοντας ένα story. «Ό,τι και να είναι αυτό, είναι εξαιρετικό» έγραψε ο Τάισον Γουόρντ.

Ο οποίος ακολουθεί τον συμπαίκτη του, Εβάν Φουρνιέ, που από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε στην Ελλάδα δοκιμάζει την ελληνική κουζίνα.