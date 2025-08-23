Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι για ακόμα ένα καλοκαίρι ζευγάρι με τον Νίκολα Γιόκιτς στη frontline της Σερβίας και το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudlinstat εξετάζει τα πεπραγμένα του στα φιλικά.

Η Σερβία προβάρει την μπέρτα του φαβορί ενόψει του EuroBasket 2025 και κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί το αντίθετο. Με τον τελευταίο αστερίσκο που αφορούσε τον Βασίλιε Μίτσιτς να φεύγει, μετά και την ανακοίνωση της 12άδας.

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς θα τον έχει διαθέσιμο, ενώ φυσικά δεσπόζει το όνομα του Νίκολα Γιόκιτς. Δίπλα του, ως παρτενέρ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο σέντερ του Ολυμπιακού, ο οποίος το καλοκαίρι έβαλε και την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο με τους Πειραιώτες, θέλει να προσθέσει το μετάλλιο που λείπει από τη συλλογή αυτής της βερσιόν για τη Σερβία.

Φυσικά, ο ρόλος του Μιλουτίνοφ είναι συγκεκριμένος. Να δίνει, δηλαδή, τις απαιτούμενες ανάσες στον απόλυτο σταρ, Νίκολα Γιόκιτς. Άλλωστε η θέση του starter είναι καπαρωμένη και δε χωράει αμφισβήτησης. Ωστόσο ο Μιλουτίνοφ έχει προσαρμοστεί στον ρόλο και φέρνει παρκέ όλα αυτά που του ζητάει ο Πέσιτς.

Η διαφορά για τον Μιλουτίνοφ σε σχέση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Σε όλα τα φιλικά προετοιμασίας στα οποία αγωνίστηκε ο Μιλουτίνοφ, ήρθε ως συμπλήρωμα του Γιόκιτς. Αυτό φαίνεται και το λογικό, αφού το σχήμα των δίδυμων πύργων δε συνηθίζεται πλέον.

Ο Πέσιτς, όμως, στο παρελθόν το έχει χρησιμοποιήσει πολλάκις στο παρελθόν. Ακόμα και πέρσι, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Νίκολα Γιόκιτς συνυπήρξαν στα οκτώ παιχνίδια της διοργάνωσης, για περίπου 15 λεπτά συνολικά.

Ιδέα που ο Πέσιτς, με βάση τα όσα είδαμε στα φιλικά τουλάχιστον, φαίνεται πως έχει εγκαταλείψει.

Τι έκανε ο Μιλουτίνοφ στα φιλικά

Το φινάλε των φιλικών βρήκε τη Σερβία να τελειώνει με επτά νίκες σε ισάριθμα ματς. Τα δύο πρώτα έγιναν κεκλεισμένων των θυρών, απέναντι σε Βοσνία και Πολωνία.

Στα υπόλοιπα πέντε, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μέτρησε τέσσερις συμμετοχές, αφού ο Πέσιτς τον άφησε εκτός απέναντι στην αδύναμη Κύπρο. Ο Σέρβος σέντερ έκλεισε την τετράδα των φιλικών με Ελλάδα, Τσεχία, Γερμανία και Σλοβενία, μετρώντας 14'22'' μέσο όρο. Σε αυτό το διάστημα είχε 6.8 πόντους, 3.8 ριμπάουντ με 0.8 επιθετικά, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την ικανότητά του σε αυτόν τον τομέα.

Πλαισιώνοντας αυτά τα νούμερα με 2.0 ασίστ (προέκυπταν 4.8 πόντοι), ενώ μέσω του Hudlinstat μπορούμε να διακρίνουμε ακόμα ένα στοιχείο που αποτελεί χαρακτηριστικό του. Το ότι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι πολύ καλός σκρίνερ, κάτι που εκμεταλλεύεται στο έπακρο ο Πέσιτς.

Με 2.5 σκριν ασίστ ανά αγώνα και 5.8 πόντους να προκύπτουν από αυτά, δεν είναι μόνο ένας εκπληκτικός finisher του pick n' roll, αλλά και ο ιδανικός στο να δημιουργεί χώρο στους γκαρντ που σκοράρουν μετά από ντρίπλα. Κάτι που με τον Μίτσιτς παρόντα, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.

Φυσικά και το ταλέντο του στην επίθεση είναι αυταπόδεικτο και το γνωρίζουμε. Στη Σερβία δε χρειάζεται να πάρει υπερβολικές μπάλες. Άλλωστε άπαντες κινούνται γύρω από τον πλανήτη Γιόκιτς, στον οποίο επιτρέπεται οποιαδήποτε υπερβολή. Ωστόσο τις μπάλες που παίρνει, τις τελειώνει και βέβαια ο Πέσιτς έχει το κεφάλι του ήσυχο, αν θέλει να δώσει... ρεπό στον Γιόκιτς στη φάση των ομίλων.

Οι εκτελέσεις του Μιλουτίνοφ στα τέσσερα φιλικά

Κοψίματα: 1.5 πόντος/1.8 κατοχές

Ποστ: 1 πόντος/1.3 κατοχές

Επιθετικά Ριμπάουντ: 0.5 πόντοι/0.5 κατοχές

Iso: 0.5 πόντοι/0.3 κατοχές

Pick n' pop: 0.5 πόντοι/0.3 κατοχές