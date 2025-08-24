O Γκόραν Γκρμποβιτς, Γενικός Διευθυντής της Belgrade Arena, ανέφερε ότι η Euroleague θέλει να κάνει το Final Four στην Αθήνα.

Όπως είναι γνωστό, τον επόμενο μήνα αναμένεται να ανακοινωθεί η πόλη και το γήπεδο που θα φιλοξενήσουν το Final Four της Euroleague το 2026.

Αθήνα και Βελιγράδι είναι οι δύο υποψήφιες πόλεις προκειμένου να αναλάβουν τη διοργάνωση, με τον Γενικό Διευθυντή της «Belgrade Arena» να αποκαλύπτει στο podcast «Jao Mile» τις προθέσεις της Euroleague.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η διοργανώτρια αρχή είπε ότι το επόμενο Final Four θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ (σ.σ. νυν Telekom Center Athens) και μένει να φανεί εάν θα επιβεβαιωθεί σε λίγες ημέρες.

Αναλυτικά τα όσα είπε o Γκρμποβιτς

«Η EuroLeague διοικείται από 3-4 φορείς, δεν ξέρω πια. Η ECA, που είναι η ιδρύτρια, η IMG, που διαχειρίζεται τις εμπορικές δραστηριότητες και έχει συμβόλαιο μαζί τους, οι ιδιοκτήτες, που είναι οι πιο σημαντικοί, δηλαδή οι σύλλογοι, και η διοίκηση, ο Παούλιους Μοτιεγιούνας και οι άλλοι. Μου το είπε αυτό ένας άνθρωπος από το NBA που είναι από το Ισραήλ, ότι δεν ήξερε με ποιον να μιλήσει και δεν ήξερε ποιον να ρωτήσει τι. Καταλαβαίνετε;

Τώρα, για παράδειγμα, έχουμε μείνει μόνοι με την Αθήνα σε, ας πούμε, μια "μονομαχία" για το Final Four του 2026. Ήμασταν οι μόνοι που κάναμε αίτηση πέρυσι, και για τα τρία χρόνια των Final Four του 2025, 2026 και 2027. Κανείς άλλος δεν υπέβαλε αίτηση. Δύο μέρες πριν την ψηφοφορία του διοικητικού συμβουλίου της EuroLeague, εμφανίστηκε το Άμπου Ντάμπι. Αυτό δεν επιτρέπεται από τους κανονισμούς της EuroLeague. Σου ζητούν τα πάντα, από την ομάδα αίματος μέχρι το χρώμα των ματιών, να τα συμπληρώνεις. Έξι από εμάς συμπληρώνουμε ένα σωρό έγγραφα. Και είπαν ότι επέλεξαν το Άμπου Ντάμπι επειδή "μας έδωσαν τα λεφτά, οπότε ας πάμε εκεί". Η IMG παίρνει τα μισά χρήματα, αφού έκλεισε τη συμφωνία, ένα ποσοστό πηγαίνει στην ECA, και οι σύλλογοι παίρνουν τα ψίχουλα που απομένουν.

Ειδικά οι μεγαλύτεροι σύλλογοι δεν θα πάνε στην Αθήνα εξαιτίας του Γιαννακόπουλου, επειδή προσβάλλει την EuroLeague και τα πάντα και τους πάντες. Ωστόσο, αυτή η διοίκηση της EuroLeague λέει ότι δεν πειράζει που μας προσβάλλει. Φανταστείτε τι έκανε στον Φλορεντίνο Πέρεθ. "Δεν πειράζει, πάμε στο ΟΑΚΑ", λένε. Και φυσικά, έχουμε πάντα τους Σέρβους εγχώριους προδότες που κάνουν τα πάντα για να μην το πάρουμε εμείς και να το πάρει η Αθήνα. Και δεν θα σκεφτούν τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά θα τον επιβραβεύσουν που τους αποκάλεσε μαφία, ηλίθιους και καθάρματα. Αλλά η διοίκηση της EuroLeague λέει ότι δεν πειράζει. Η ECA είναι ουδέτερη. Η IMG θέλει απλώς χρήματα».