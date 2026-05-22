Το συγκινητικό αντίο του Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι: «Δεν υπάρχει λόγος, ξέρω απλώς ότι είναι η ώρα μου»

Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε την αποχώρηση του Πεπ Γκουαρδιόλα μ' ένα τρομερό τρίλεπτο βίντεο, όπου ο ίδιος μιλάει για όσα πέρασε στην ομάδα.

Τίτλοι τέλους και επίσημα στην παρουσία του Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι έπειτα από δέκα ολόκληρα χρόνια, επιβεβαιώνοντας τα ρεπορτάζ που κυκλοφόρησαν πριν λίγες μέρες.

Οι «πολίτες» δημοσίευσαν ένα βίντεο στο οποίο Καταλανός τεχνικός μιλάει για τα όσα πέρασε στην ομάδα όλο αυτό το διάστημα ξεχωρίζοντας τις καλύτερες στιγμές, αλλά και τις χειρότερες, εκείνες στις οποίες τη χρειάστηκε δίπλα του για να τις ξεπεράσει, όπως συνέβη με τον θάνατο της μητέρας του κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού.

Στην ανακοίνωση της ομάδας του Μάντσεστερ αποκαλύπτεται πως ο Πεπ θα συνεχίσει να είναι μέρος όχι της ομάδας μόνο, αλλά ολόκληρου του ομίλου αναλαμβάνοντας ένα πολύ διαφορετικό πόστο.

Ο Καταλανός προπονητής θα είναι πλέον παγκόσμιος πρέσβης του ομίλου. Τι σημαίνει αυτό; Στην ουσία θα δίνει τεχνικές συμβουλές στις ομάδες του γκρουπ, δουλευόντας σε συγκεκριμένα πρότζεκτ και κάνοντας κάποιες συνεργασίες.

Τα συγκινητικά λόγια του Πεπ Γκουαρδιόλα

«Όταν έφτασα, η πρώτη μου συνέντευξη ήταν με τον Νόελ Γκάλαχερ. Έφυγα σκεπτόμενος, "Εντάξει... ο Νόελ είναι εδώ; Θα είναι διασκεδαστικό"», είπε ο Γκουαρδιόλα.

«Και τι ωραία που περάσαμε μαζί. Μην με ρωτάτε τους λόγους που φεύγω. Δεν υπάρχει λόγος, αλλά βαθιά μέσα μου, ξέρω ότι είναι η ώρα μου. Τίποτα δεν είναι αιώνιο, αν ήταν, θα ήμουν εδώ. Αιώνιο θα είναι το συναίσθημα, οι άνθρωποι, οι αναμνήσεις, η αγάπη που έχω για τη Μάντσεστερ Σίτι μου.

«Αυτή είναι μια πόλη χτισμένη από δουλειά. Από διαφθορά. Το βλέπεις στο χρώμα των τούβλων. Από ανθρώπους που ήρθαν νωρίς, έμειναν αργά. Τα εργοστάσια. Οι Πάνκχερστ. Τα συνδικάτα. Η μουσική. Απλά η Βιομηχανική Επανάσταση και πώς αυτή άλλαξε τον κόσμο. Και νομίζω ότι το κατάλαβα αυτό, και οι ομάδες μου το κατάλαβαν επίσης.

«Δουλέψαμε. Υποφέραμε. Πολεμήσαμε. Και κάναμε τα πράγματα με τον δικό μας τρόπο. Με τον δικό μας τρόπο.

«Η σκληρή δουλειά έχει πολλές μορφές. Ταξίδια στην Μπόρνμουθ, όταν χάσαμε την Πρέμιερ Λιγκ, και ήσουν εκεί. Ταξίδια στην Κωνσταντινούπολη, όταν ήσουν κι εσύ εκεί.

«Θυμάσαι, την επίθεση στο Manchester Arena, όταν αυτή η πόλη έδειξε στον κόσμο πώς μοιάζει στην πραγματικότητα η δύναμη; Όχι θυμός. Όχι φόβος. Μόνο αγάπη. Κοινότητα. Συντροφικότητα. Μια πόλη ενωμένη.

«Θυμάσαι, την απώλεια της μητέρας μου κατά τη διάρκεια της COVID και το να νιώθω ότι αυτός ο σύλλογος με βοηθάει να ξεπεράσω αυτό. Οι οπαδοί, το προσωπικό, οι άνθρωποι του Μάντσεστερ, μου δώσατε δύναμη όταν τη χρειαζόμουν περισσότερο. Cris, τα παιδιά μου, όλη μου η οικογένεια, ήσασταν εκεί όπως πάντα. Khaldoon, ήσουν κι εσύ εκεί.

«Οι παίκτες δεν ξεχνούν - κάθε στιγμή, στιγμή, εμένα, το προσωπικό μου, αυτόν τον σύλλογο, τα πάντα. Ό,τι έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει για όλους εσάς. Και ήσασταν απλώς εξαιρετικοί. Δεν το ξέρετε ακόμα, αλλά αφήνετε μια κληρονομιά.

«Έτσι, καθώς ο χρόνος μου φτάνει στο τέλος του, να είστε χαρούμενοι. Οι Oasis επέστρεψαν ξανά.

«Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που με εμπιστεύεστε.

«Σας ευχαριστώ που με πιέζετε.

«Σας ευχαριστώ που με αγαπάτε.

«Ο Τόνι Γουόλς είπε στο αξέχαστο ποίημά του «αυτό είναι το μέρος». Λυπάμαι, Τόνι: αυτό είναι το μέρος μου.

«Νόελ... είχα δίκιο.

«Ήταν τόσο γαμημένα διασκεδαστικό.

«Σας αγαπώ όλους.»