Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον μέχρι σήμερα αθλητικό διευθυντή του κλαμπ, Άγγελο Μπασινά.

Παρελθόν από την Κηφισιά αποτελεί o Άγγελος Μπασινάς. Ο Legend με την Εθνική του 2004 ανέλαβε το περασμένο καλοκαίρι χρέη αθλητικού διευθυντή και μαζί με τη σεζόν ολοκληρώνεται και η συνεργασία τους, καθώς το συμβόλαιο τους εξέπνευσε.

Ο Μπασινάς δεν αποκλείεται να βρει άμεσα τον επόμενο σταθμό της καριέρα τους, καθώς είναι σε ανοιχτή επαφή με τον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη για ανάλογο ρόλο στον Ηρακλή.

Στο κλαμπ των Βορείων Προαστίων έχουν ήδη μπει σε ρυθμούς σχεδιασμού της επόμενης σεζόν, σε όλα τα επίπεδα. Θυμίζουμε πως το πρώτο και κύριο θέμα που έχει τελειώσει η διοίκηση του Χρήστου Πρίτσα είναι το γηπεδικό, με τη συμφωνία για τη χρησιμοποίηση του «Απόστολος Νικολαΐδης».

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Άγγελο Μπασινά, ο οποίος εκτελούσε χρέη Αθλητικού Διευθυντή στη διάρκεια της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Τον ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη προσφορά του στον σύλλογο, καθώς συνέβαλε ουσιαστικά στην πορεία και την εξέλιξη της ομάδας μας -σε όλα τα επίπεδα. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας, ο Άγγελος Μπασινάς υπηρέτησε με συνέπεια, αφοσίωση και ήθος το πλάνο και τις αξίες του οργανισμού, αποτελώντας σημαντικό κομμάτι της καθημερινής λειτουργίας και ανάπτυξης του αγωνιστικού τμήματος.

Του ευχόμαστε υγεία, προσωπική ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής του διαδρομής.

Σ’ ευχαριστούμε, Άγγελε!».