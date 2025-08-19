Βούτσεβιτς για Φουρνιέ: «Του έκανε πολύ καλό ο Ολυμπιακός»

Ο Τρίσταν Βούτσεβιτς, σε πρόσφατες δηλώσεις του μίλησε για την επίδραση που είχε ο Ολυμπιακός πάνω στον Εβάν Φουρνιέ.

Ο Νίκολα Βούτσεβιτς και ο Εβάν Φουρνιέ, όπως έχουν δείξει μέσα στα χρόνια, έχουν μία πολύ καλή σχέση μεταξύ τους. Ο 34χρονος σέντερ μάλιστα, σε πρόσφατες δηλώσεις του στο γαλλικό αναφέρθηκε ξανά στον Γάλλο σταρ του Ολυμπιακού.

Αυτή τη φορά ωστόσο, σε δηλώσεις του πριν το EuroBasket 2025 που έκανε στο γαλλικό basketusa, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη θετική επίδραση που είχε η μεταγραφή του άλλοτε συμπαίκτη του στους «ερυθρόλευκους».

«Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτόν. Είχε δύο δύσκολα χρόνια στη Νέα Υόρκη και μετά στο Ντιτρόιτ. Ήταν προφανές ότι δεν ήταν χαρούμενος, δεν είχε αυτή τη σπίθα για το παιχνίδι που έχει συνήθως. Ο Ολυμπιακός, με τους φιλάθλους του, την ενέργειά του, του έκαναν πολύ καλό».

Ως προς το μέλλον του, ο ίδιος απάντησε: «Ίσως αλλάξει το μυαλό μου αλλά για τώρα, νομίζω ότι το EuroBasket 2025 θα είναι όντως το τελευταίο μου. Το επόμενο EuroBasket είναι μόλις σε δύο χρόνια. Θα είμαι 36, 37 ετών. Θα ήθελα να εστιάσω στην καριέρα μου στο NBA. Έχω να σκεφτώ το σώμα μου και την αποθεραπεία σε αυτή την ηλικία, προτού αρχίσει μία νέα σεζόν».