Ο Γιουσουφά Φαλ θα παραμείνει για μία ακόμη σεζόν παίκτης της Μπαρτσελόνα, παρά όλα όσα είχαν γραφτεί τους περασμένους μήνες.

Τι και αν όλα έδειχναν ότι η κοινή πορεία της Μπαρτσελόνα με τον Γιουσουφά Φαλ θα έφτανε στο τέλος της; Λίγες ημέρες μετά τα όσα είχε αναφέρει ο Τσέμα Ντε Λούκας για την παραμονή του Σενεγαλέζου για ανατροπή των δεδομένων, ήρθε η επίσημη ανακοίνωση του καταλανικού συλλόγου.

Πιο συγκεκριμένα, ο 30χρονος σέντερ θα παραμείνει στο ρόστερ των «μπλαουγκράνα», έχοντας συμφωνήσει για ανανέωση του συμβολαίου μέχρι και το τέλος της σεζόν του 2025-26.

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε (η έβδομη σεζόν του ίδιου στην Euroleague), ο Φαλ μετρούσε κατά μέσο όρο από 4,4 πόντους με 3,3 ριμπάουντ σε 10:26 λεπτά εντός παρκέ, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα για την παραμονή του Φαλ

Acord amb Youssoupha Fall per continuar al FC Barcelona una temporada més



