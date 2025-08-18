Ολυμπιακός: Στις 27 Αυγούστου η προετοιμασία χωρίς τους διεθνείς
Ο Ολυμπιακός βάζει πλώρη ενόψει της νέας σεζόν με την ομάδα να ξεκινάει την προετοιμασία της στις 27 Αυγούστου. Όταν θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη προπόνηση της ομάδας, η οποία έχει προγραμματιστεί στις 27 του μήνα, δύο μέρες μετά τις απαραίτητες εξετάσεις που θα περάσουν οι παίκτες.
Από την προετοιμασία, φυσικά θα απουσιάζουν οι διεθνείς που συμμετέχουν στο EuroBasket 2025. Ο Ολυμπιακός έχει πέντε στην Εθνική Ελλάδας, τους Κώστα Παπανικολάου, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστα Αντετοκούνμπο, Όμηρο Νετζήπογλου, καθώς και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ που αγωνίζεται με τη Σερβία.
Θυμίζουμε πως με την απουσία του Αντετοκούνμπο και του Μιλουτίνοφ, ο Ολυμπιακός έχει μονάχα έναν σέντερ στο ρόστερ του για την προετοιμασία. Αυτός είναι ο νεοφερμένος, Ντόντα Χολ και για αυτόν τον λόγο οι Πειραιώτες ψάχνουν παίκτη που θα τους βοηθήσει σε αυτό το στάδιο της σεζόν.
