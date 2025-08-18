Μπασκόνια: Ανακοίνωσε τον πρωταθλητή ΝΒΑ με τους Μπακς, Μαμαντί Ντιακιτέ
Η Μπασκόνια έκανε δικό της τον Μαμαντί Ντιακιτέ (2.06), με διετές συμβόλαιο, ενισχύοντας τη γραμμή των ψηλών της. Ο φόργουορντ έρχεται στην Ευρώπη μετά το πέρασμά του από τους Νιού Γιόρκ Νικς και τους Βάλεϊ Σανς την περασμένη σεζόν, αλλά και την κατάκτηση του NBA με τους Μιλγουόκι Μπακς τη σεζόν 2020-2021.
Ο 28χρονος από τη Γουινέα, στο NCAA είχε κατά μέσο όρο 13,6 πόντους, 8,4 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ. Στην ομάδα του Μιλγουόκι , όπου και κατέκτησε το «δαχτυλίδι», κατέγραψε 3,1 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 0,6 ασίστ, σε συνολικά 14 παιχνίδια που αγωνίστηκε.
Αυτή θα είναι η πρώτη του σεζόν στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, και φυσικά στην Euroleague, αφού δεν έχει αγωνιστεί ξανά έξω από τα σύνορα της Αμερικής.
✍️ Mamadi Diakite, nueva pieza del juego interior de Baskonia hasta 2027— Baskonia (@Baskonia) August 18, 2025
📰 https://t.co/vXOq073nzQ
Ongi etorri, Mamadi! 🔵🔴 pic.twitter.com/gyL5SLHAzX
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.