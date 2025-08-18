Η Μπασκόνια ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μαμαντί Ντιακιτέ, μέχρι το 2027.

Η Μπασκόνια έκανε δικό της τον Μαμαντί Ντιακιτέ (2.06), με διετές συμβόλαιο, ενισχύοντας τη γραμμή των ψηλών της. Ο φόργουορντ έρχεται στην Ευρώπη μετά το πέρασμά του από τους Νιού Γιόρκ Νικς και τους Βάλεϊ Σανς την περασμένη σεζόν, αλλά και την κατάκτηση του NBA με τους Μιλγουόκι Μπακς τη σεζόν 2020-2021.

Ο 28χρονος από τη Γουινέα, στο NCAA είχε κατά μέσο όρο 13,6 πόντους, 8,4 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ. Στην ομάδα του Μιλγουόκι , όπου και κατέκτησε το «δαχτυλίδι», κατέγραψε 3,1 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 0,6 ασίστ, σε συνολικά 14 παιχνίδια που αγωνίστηκε.

Αυτή θα είναι η πρώτη του σεζόν στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, και φυσικά στην Euroleague, αφού δεν έχει αγωνιστεί ξανά έξω από τα σύνορα της Αμερικής.