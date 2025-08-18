Ντιαλό για Παναθηναϊκό: «Δε νομίζω ότι κάτι πήγε στραβά, ο νέος προπονητής ήθελε τους δικούς του παίκτες»

Τη δική του εξήγηση για το ότι δε φόρεσε ποτέ τη φανέλα του Παναθηναϊκού, παρότι είχε υπογράψει το 2021, έδωσε ο Άλφα Ντιαλό.

Ο Άλφα Ντιαλό έχει μείνει στην ιστορία ως ένας παίκτης που συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό, έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο αλλά δε φόρεσε ποτέ τα «πράσινα».

Ο φόργουορντ της Μονακό «ανακρίθηκε» στο «Backdoor Podcast», όπου και ρωτήθηκε για τα όσα συνέβησαν και δεν έγινε τελικά ποτέ παίκτης του Παναθηναϊκού.

Οι δηλώσεις του Ντιαλό για τον Παναθηναϊκό

«Τι πήγε στραβά; Δεν νομίζω ότι κάτι πήγε στραβά. Υπέγραψα, νομίζω, διετές συμβόλαιο, αλλά ο προπονητής που με είχε επιλέξει έφυγε από την ομάδα και ο νέος προπονητής που ήρθε ήθελε να φέρει τους δικούς του παίκτες και τους δικούς του ανθρώπους

Νομίζω ότι ήθελαν να με δανείσουν ή κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι δεν υπήρξε συμφωνία. Χωρίσαμε τελικά τους δρόμους μας και τότε όταν συνέβη αυτό, τηλεφώνησε η Μονακό και άρπαξα την ευκαιρία» ήταν τα λόγια του Άλφα Ντιαλό.

Θυμίζουμε πως ο 28χρονος Αμερικανός, προερχόμενος από μία γεμάτη σεζόν στο Λαύριο, υπέγραψε στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2021, ως μια επιλογή του Όντεντ Κάτας. Ωστόσο ο Δημήτρης Πρίφτης που αντικατέστησε τον Κάτας μετά το πέρας εκείνης της σεζόν, δεν υπολόγιζε στις υπηρεσίες του και ο Ντιαλό δεν έπαιξε ποτέ στον Παναθηναϊκό, πηγαίνοντας στη Μονακό την οποία υπηρετεί έως και σήμερα.