Ματίας Λεσόρ και Αλέκσα Αβράμοβιτς συνυπήρξαν στην Παρτίζαν και δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους, όταν συναντήθηκαν στο αεροδρόμιο, ποστάροντας μία selfie.

Ο Ματίας Λεσόρ διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με όλους τους πρώην συμπαίκτες του στην Παρτίζαν. Έναν εξ αυτών, τον Αλέκσα Αβράμοβιτς συνάντησε στο αεροδρόμιο και φυσικά οι δύο δεν έκρυψαν τη χαρά τους, βλέποντας ξανά ο ένας τον άλλον.

Ο Αβράμοβιτς, μέλος της Εθνικής Σερβίας και νέος παίκτης της Ντουμπάι BC ταξίδεψε με την ομάδα για φιλικό τουρνουά. Και πιθανότατα συνάντησε τον Ματίας Λεσόρ στο αεροδρόμιο, με τους δύο να ανεβάζουν τη συνάντησή τους στο Instagram, μέσω story.

Θυμίζουμε πως ο Ματίας Λεσόρ συνέχισε όλο το καλοκαίρι να προπονείται ατομικά, για να επιστρέψει στη δράση ενόψει της νέας σεζόν, αφήνοντας πίσω του τον σοβαρό τραυματισμό του. Ο σέντερ του «τριφυλλιού» ολοκλήρωσε ειδικό κύκλο θεραπειών στη Γερμανία και την Κυριακή (17/8) θα επέστρεφε στην Αθήνα για να συνεχίσει το πρόγραμμά του, προτού ενσωματωθεί πλήρως στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού.