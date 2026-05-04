Ο Νίκος Παπαδογιάννης, μέσω του Gazz Floor, πήρε θέση για το αν θα δούμε τελικά τον πολυπόθητο ιστορικό ελληνικό τελικό στη Euroleague, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου!

Στο Gazz Floor powered by Novibet, η συζήτηση φυσικά και πήγε στο αν θα καταφέρουμε να δούμε ελληνικό τελικό φέτος, καθότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ήδη έχουν κάνει το 2-0 με Μονακό και Βαλένθια και ετοιμάζονται για το Final Four της Αθήνας.

Ο Νίκος Παπαδογιάννης, ωστόσο, είναι ξεκάθαρος:

«Αν μπουν στο γήπεδο στα ημιτελικά, με το βλέμμα στον ιστορικό, μεγάλο, ανεπανάληπτο και θρυλικό, ελληνικό τελικό, τότε θα χάσουν κι οι δύο στους ημιτελικούς, όπως έχασαν πέρυσι».

Και κάπου εκεί ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης τού σχολίασε: «Ήταν το πιο ζουμερό και ουσιαστικό ψαλτήρι, που έψαλλε και τους δύο μαζί».