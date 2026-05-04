Παπαδογιάννης: «Θα χάσουν, αν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μπουν στα ημιτελικά με το βλέμμα στον τελικό»
Στο Gazz Floor powered by Novibet, η συζήτηση φυσικά και πήγε στο αν θα καταφέρουμε να δούμε ελληνικό τελικό φέτος, καθότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ήδη έχουν κάνει το 2-0 με Μονακό και Βαλένθια και ετοιμάζονται για το Final Four της Αθήνας.
Ο Νίκος Παπαδογιάννης, ωστόσο, είναι ξεκάθαρος:
«Αν μπουν στο γήπεδο στα ημιτελικά, με το βλέμμα στον ιστορικό, μεγάλο, ανεπανάληπτο και θρυλικό, ελληνικό τελικό, τότε θα χάσουν κι οι δύο στους ημιτελικούς, όπως έχασαν πέρυσι».
Και κάπου εκεί ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης τού σχολίασε: «Ήταν το πιο ζουμερό και ουσιαστικό ψαλτήρι, που έψαλλε και τους δύο μαζί».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.