Λαρεντζάκης: «Χαρούμενος ο κόουτς για την εικόνα που δείξαμε»
Ο Έλληνας γκαρντ του Ολυμπιακού ήταν ο καλύτερος της Εθνικής μας στη νίκη επί της Πορτογαλίας έχοντας 15 πόντους με 4/7 τρίποντα.
Μετά το τέλος του αγώνα και μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ για το 2/2 της «γαλανόλευκης», είπε χαρακτηριστικά:
«Κρατάμε τη νίκη και συνεχίζουμε. Η Πορτογαλία είναι καλή και σκληρή ομάδα, παίζουν χρόνια μαζί και στο Ευρωμπάσκετ έδειξαν πολύ καλό πρόσωπο. Στο τέλος παίξαμε άμυνα, στο τέλος βρήκαμε ρυθμό και βάλαμε κάποια εύκολα καλάθια, ενώ ο Ναζ έβαλε ένα πολύ σημαντικό τρίποντο. Τη θέλαμε πολύ αυτή τη νίκη».
Και κατέληξε: «Το σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε. Ο κόουτς ήταν χαρούμενος για την εικόνα που δείξαμε, είχαμε και πάλι πολλές ασίστ και δείχνουμε ότι είμαστε εδώ. Θέλουμε να προκριθούμε στο Παγκόσμιο».
Οι δηλώσεις του Λαρεντζάκη στην ΕΡΤ
