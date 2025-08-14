Ο Ντίνος Μήτογλου πραγματοποιεί τρομερές εμφανίσεις με την Εθνική ομάδα στα φιλικά προετοιμασίας, όντας ο πρώτος σκόρερ στα τρία ματς που έχει αγωνιστεί με 18.6 πόντους κατά μέσο όρο.

Για ένα ακόμα παιχνίδι, ο διεθνής Έλληνας φόργουορντ ήταν ο καλύτερος παίκτης του παρκέ για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Μετά τα παιχνίδια με Βέλγιο και Σερβία, ο Ντίνος Μήτογλου πρόσθεσε μία ακόμα εξαιρετική εμφάνιση στο ενεργητικό του απέναντι στο Μαυροβούνιο και έδειξε να βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση.

Η Εθνική Ελλάδας σημείωσε την 2η νίκη της σε τέσσερα φιλικά προετοιμασίας, με τον Μήτογλου να έχει αγωνιστεί στα τρία από αυτά καθώς είχε μείνει εκτός από την αναμέτρηση με το Ισραήλ. Σε αυτά τα τρία φιλικά που έχει αγωνιστεί βρίσκεται κατά μέσο όρο στο παρκέ 23:22 λεπτά με εξαιρετικά νούμερα.

Συγκεκριμένα έχει κατά μέσο όρο 18.6 πόντους και 4.3 ριμπάουντ, σουτάροντας με 66.6% στα δίποντα (18/27), 62.5% στα τρίποντα (5/8) και επίσης με 62.5% από τη γραμμή των βολών (5/8).

Μάλιστα με τους 20 πόντους που πέτυχε απέναντι στο Μαυροβούνιο «άγγιξε» και το δικό του career high με την Εθνική που είναι οι 22 πόντοι που είχε σημειώσει απέναντι στην Τσεχία τον Φεβρουάριο του 2024 για τα Προκριματικά του Eurobasket. .

H εμφάνιση του Μήτογλου κόντρα στο Μαυροβούνιο

Η εμφάνιση του Μήτογλου κόντρα στη Σερβία