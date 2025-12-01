Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ήταν κομβικός στα παιχνίδια των «παραθύρων» της Εθνικής. με ρόλο πρωταγωνιστή και το Gazzetta με βοήθεια του Hudlinstat ρίχνει αναλυτική ματιά.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ήταν ο κορυφαίος των δύο παιχνιδιών της Εθνικής, για τα προκριματικά του MundoBasket 2027. Ο διεθνής φόργουορντ του Ολυμπιακού είχε ανάγκη αυτά τα δύο παιχνίδια, μιας και ο ρόλος του στους «ερυθρολεύκους» έχει περιοριστεί κυρίως στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, όπως ανέφερε και ο ίδιος χαρακτηριστικά, μετά τη νίκη επί της Ρουμανίας.

«Πάντα μου αρέσει να βρίσκομαι εδώ και να βοηθάω την Εθνική, ειδικά φέτος που ο ρόλος μου, είναι περιορισμένος στον Ολυμπιακό. Ήρθα εδώ για να βοηθήσω, να παίξω και να ευχαριστηθώ το μπάσκετ» ανέφερε ο Λαρεντζάκης, ο οποίος οδήγησε την Ελλάδα τόσο σε σκοράρισμα, όσο και σε δημιουργία αυτά τα δύο απογεύματα.

Η αρχή έγινε στην αναμέτρηση με τη Ρουμανία, όπου ο 32χρονος σκόραρε 18 πόντους, συνεπικουρούμενους με 6 ασίστ, ενώ ακολούθησαν ακόμα 15 με την Πορτογαλία. Τα δικά του σουτ, άλλωστε, άνοιξαν τη διαφορά στην αναμέτρηση με τους Ίβηρες στο δεύτερο μέρος.

Οι ευθύνες του Λαρεντζάκη με την μπάλα στα χέρια

Προφανώς και ο γεμάτος Ολυμπιακός στις θέσεις «2» και «3» έχει αναγκάσει τον Λαρεντζάκη να υποχωρήσει στο rotation. Στην Εθνική των «παραθύρων» τα πράγματα είναι διαφορετικά και εννοείται πως το επίπεδο δεν έχει την παραμικρή σχέση ως προς τους αντιπάλους. Και αυτό είναι απολύτως λογικό. Άλλες απαιτήσεις υπάρχουν από τον Λαρεντζάκη στα λεπτά που πατάει παρκέ με τους Πειραιώτες και άλλες στην Εθνική των «παραθύρων». Από τους πλέον έμπειρους του ρόστερ, ο Λαρεντζάκης πήρε την μπάλα και τις ευθύνες στα χέρια του.

Χαρακτηριστικό πως στα δύο αυτά παιχνίδια, ο Λαρεντζάκης είχε 30.6% USG%, δείγμα του ότι ο Βασίλης Σπανούλης τον άφησε να πάρει τις αποφάσεις. Και εκείνος τον δικαίωσε με δημιουργία και εκτέλεση.

Απέναντι στη Ρουμανία, που προφανώς δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του αγώνα με την Εθνική, ο Λαρεντζάκης δημιούργησε 14 πόντους μέσω των ασίστ για τους συμπαίκτες του. Σε δύο παιχνίδια που παράλληλα μέτρησε και 8/14 τρίποντα συνολικά, με 75.4% στο True Shooting %.

Το shot chart του Λαρεντζάκη στα δύο παιχνίδια της Εθνικής

Εκτός των άλλων, τα «παράθυρα» προσφέρουν και τέτοιες ευκαιρίες. Ο Ολυμπιακός επέτρεψε στον Λαρεντζάκη να μην ταξιδέψει στο Βελιγράδι, για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα και να ενσωματωθεί από νωρίς στην προετοιμασία της Εθνικής. Θέλοντας και ο ίδιος να βρεθεί σε δύο διαδοχικά παιχνίδια που θα έπαιρνε αρκετό χρόνο και θα βοηθούσε, παράλληλα, την Ελλάδα στον δρόμο για το MundoBasket 2027.

Οι αριθμοί του Λαρεντζάκη στα δύο παιχνίδια της Εθνικής