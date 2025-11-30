Στα υπόλοιπα ματς των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Ουκρανία επικράτησε της Δανίας, ενώ η Μεγάλη Βρετανία πέρασε από την έδρα της Ισλανδίας.

Η Εθνική Ελλάδας κατάφερε να περάσει από την Πορτογαλία ενώ στο άλλο ματς του ομίλου το Μαυροβούνιο επικράτησε εκτός έδρας της Ρουμανίας.

Μεγάλη νίκη για την Σερβία μέσα στη Βοσνία με... δραματικό τρόπο, ενώ στο τελευταίο δευτερόλεπτο επικράτησε και η Ιταλία μέσα στη Λιθουανία.

Δείτε το πανόραμα των Προκριματικών

Group A

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Γεωργία-Ουκρανία 79-92

Δανία-Ισπανία 64-74

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Ουκρανία-Δανία 88-71

Ισπανία-Γεωργία 90-61

Κατάταξη

1. Ισπανία 2-0

2. Ουκρανία 2-0

3. Δανία 0-2

4. Γεωργία 0-2

Επόμενη αγωνιστική (3η, 27/2)

Δανία - Γεωργία

Ουκρανία - Ισπανία

Group B

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Ελλάδα-Ρουμανία 91-64

Μαυροβούνιο-Πορτογαλία 62-83

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Πορτογαλία - Ελλάδα 68-76

Ρουμανία - Μαυροβούνιο 75-80

Κατάταξη

1. Ελλάδα 1-0

2. Πορτογαλία 1-1

3. Μαυροβούνιο 1-1

4. Ρουμανία 0-2

Επόμενη αγωνιστική (3η, 27/2)

Ελλάδα - Μαυροβούνιο

Πορτογαλία - Ρουμανία

Group C

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Σερβία-Ελβετία 90-86

Τουρκία-Βοσνία 93-71

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Ελβετία-Τουρκία 60-85

Βοσνία-Σερβία 72-74

Κατάταξη

1. Τουρκία 2-0

2. Σερβία 2-0

3. Ελβετία 0-2

4. Βοσνία 0-2

Επόμενη αγωνιστική (3η, 27/2)

Σερβία - Τουρκία

Βοσνία - Ελβετία

Group D

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Ιταλία-Ισλανδία 76-81

Μεγάλη Βρετανία-Λιθουανία 88-89

Αποτελέσματα - 2η αγωνιστική

Λιθουανία-Ιταλία 81-82

Ισλανδία-Μεγάλη Βρετανία 84-90

Κατάταξη

1.Μεγάλη Βρετανία 1-1

2. Λιθουανία 1-1

3. Ισλανδία 1-1

4. Ιταλία 1-1

Επόμενη αγωνιστική (3η, 30/11)

Μεγάλη Βρετανία - Ιταλία

Ισλανδία - Λιθουανία

Group E

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Κροατία-Κύπρος 100-60

Γερμανία-Ισραήλ 89-69

Κατάταξη

1.Κροατία 1-0

2.Γερμανία 1-0

3.Ισραήλ 0-1

4.Κύπρος 0-1

Επόμενη αγωνιστική (2η, 1/12)

19:00 Κύπρος-Γερμανία

21:00 Ισραήλ-Κροατία

Group F

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Λετονία-Ολλανδία 78-86

Πολωνία-Αυστρία 90-78

Κατάταξη

1.Πολωνία 1-0

2.Ολλανδία 1-0

3.Λετονία 0-1

4.Αυστρία 0-1

Επόμενη αγωνιστική (2η, 1/12)

20:30 Ολλανδία-Πολωνία

21:20 Αυστρία-Λετονία

Group G

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Ουγγαρία-Φινλανδία 89-82

Γαλλία-Βέλγιο 79-63

Κατάταξη

1.Γαλλία 1-0

2.Ουγγαρία 1-0

3.Φινλανδία 0-1

4.Βέλγιο 0-1

Επόμενη αγωνιστική (2η, 1/12)

18:30 Φινλανδία-Γαλλία

21:30 Βέλγιο-Ουγγαρία

Group H

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Σλοβενία-Εσθονία 93-94

Τσεχία-Σουηδία 97-80

Κατάταξη

1.Εσθονία 1-0

2.Σλοβενία 1-0

3.Τσεχία 0-1

4.Σουηδία 0-1

Επόμενη αγωνιστική (2η, 1/12)