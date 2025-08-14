Ο Κίναν Έβανς προπονείται πυρετωδώς για την επιστροφή του στην ενεργό δράση, με την γυμνάστρια του να τον ενθαρρύνει ιδιαίτερα ώστε να συνεχίσει την σκληρή δουλειά.

Ο Κίναν Έβανς δείχνει να δουλεύει σκληρά μετά τον τραυματισμό του, με στόχο να ενταχθεί πλήρως στο ρόστερ του Ολυμπιακού από την αρχή της νέας σεζόν. Σε βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, φαίνεται να κάνει εντατικές ατομικές προπονήσεις, δείχνοντας σε αρκετά καλή φυσική κατάσταση.

Στο ίδιο βίντεο, αναφέρεται σε μια συζήτηση που είχε με τη γυμνάστριά του, την οποία χαρακτήρισε «φίλη ζωής». Ο Αμερικάνος γκαρντ είπε ότι όσο μεγαλώνεις, μπορείς να κάνεις λιγότερα πράγματα σωματικά, όμως εκείνη τον διέψευσε απαντώντας: «Γιατί όχι; Από τη στιγμή που δουλεύεις σκληρά και προσπαθείς, δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορείς να κάνεις».

Τα ενθαρρυντικά της λόγια, σε συνδυασμό με την προσωπική προσπάθεια του παίκτη, δείχνουν ότι βρίσκεται στον σωστό δρόμο για την επιστροφή του στα παρκέ. Ο οργανισμός του Ολυμπιακού δείχνει να τον πιστεύει και θέλει να τον δει το συντομότερο δυνατό να επιστρέφει στην ενεργό δράση.