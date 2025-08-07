Η offseason του Ματίας Λεσόρ έχει εντατική προπόνηση, με τον Γάλλο σέντερ να συνεχίζει την προετοιμασία του ώστε να παρουσιαστεί έτοιμος ενόψει της ερχόμενης σεζόν.

Ο Ματίας Λεσόρ συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της απαιτητικής σεζόν που έρχεται. Με τον Γάλλο σέντερ να προπονείται εντατικά, θέλοντας να επανέλθει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στο επίπεδο που ήταν πριν από τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του, τον Δεκέμβριο του 2024.

Έχοντας πλέον δίπλα του τον Ρισόν Χολμς, τη μεταγραφή που αναμένεται να ολοκληρώσει ο Παναθηναϊκός, ο Ματίας Λεσόρ προπονείται εντατικά στη χώρα του. Πέραν, όμως, από τα καθιερωμένα σουτάκια, ο Λεσόρ βελτιώνεται με συγκεκριμένες ασκήσεις και σε άλλους τομείς του παιχνιδιού.

Καθισμένος σε μία καρέκλα, ο σέντερ των «πρασίνων» δουλεύει στο να υποδέχεται την μπάλα και να πασάρει, με προπονητές ατομικής βελτίωσης.

Το χρονικό του τραυματισμού του Ματίας Λεσόρ

Θυμίζουμε βέβαια πως ο Λεσόρ επέστρεψε στη δράση για πρώτη φορά στο Final Four του Άμπου Ντάμπι, μετά το κάταγμα περόνης σε εκείνο το ματς με την Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ, που ακολούθως υποβλήθηκε σε επέμβαση. Ενώ δεν πάτησε παρκέ στους τελικούς, μένοντας τελικά εκτός επτάδας ξένων από τον Εργκίν Αταμάν. Ενώ έμεινε και εκτός του EuroBasket 2025 σε συνεννόηση με τους γιατρούς της Γαλλίας και των «πρασίνων».