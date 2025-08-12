Ντιλικινά, Μονακό: «Στο στόχαστρο των Μονεγάσκων ο Γάλλος»

Δημήτρης Οικονόμου
Προς παραμονή ο Ντιλικινά στην Παρτίζαν
Την περίπτωση του Φρανκ Ντιλικινά για την ενίσχυσή της εξετάζει η Μονακό, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Encestando».

Ο Φρανκ Ντιλικινά είναι ένας από τους παίκτες που αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Παρτίζαν και φυσικά η περίπτωση του συγκεντρώνει αρκετό ενδιαφέρον στην EuroLeague. Με το «Encestando» να αναφέρει πως υπάρχει ενδιαφέρον από τη Μονακό για τον Φρανκ Ντιλικινά.

Ο Γάλλος γκαρντ αναζητεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του άλλωστε, με τη Μονακό να τον έχει βάλει στο στόχαστρο. Την περασμένη σεζόν ο Ντιλικινά επέστρεψε στην Παρτίζαν, μετά τη θητεία του στο NBA.

Εκεί, ο Φρανκ Ντιλικινά μέτρησε 7.0 πόντους μέσο όρο σε 20 λεπτά συμμετοχής, με 1.7 ριμπάουντ, 2.0 ασίστ και 0.7 λάθη. Με τη Μονακό να τον βάζει στη λίστα της για να τον επαναπατρίσει.

     

