Παρτίζαν, Euroleague: Ξένο ΜΜΕ αναφέρει πως οι Σέρβοι διώχνουν τρεις παίκτες
Νέα δεδομένα έχουμε στην Παρτίζαν, καθώς η ομάδα του Βελιγραδίου, όπως αναφέρουν ΜΜΕ από το εξωτερικό, ετοιμάζεται για σημαντικές αλλαγές.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η mozzartsport, οι Φρανκ Ντιλικινά, Ίφε Λούντμπεργκ και Αϊζέια Μάικ ενημερώθηκαν από την Παρτίζαν πως δεν είναι στα πλάνα για την επόμενη σεζόν και πως πρέπει να κοιτάξουν για ομάδες.
Πρόεδρος Παρτίζαν: «Το μπάτζετ ανέβηκε κατά 35%, θέλουμε συμβόλαιο για δέκα χρόνια με την EuroLeague»!
Για τον Λούνμπεργκ το θέμα δεν είναι άγνωστο, με την Παρτίζαν να βρίσκεται σε αναζήτηση ομάδας που θα τον κάνει δικό της και θα μπορέσει να καλύψει τα οικονομικά «θέλω» του αθλητή.
Όσον αφορά τους Μάικ και Ντιλικινά, εκεί, όπως αναφέρεται, υπήρξε ανατροπή δεδομένων, καθώς η ομάδα έμοιαζε διατεθημένη να τους δώσει μια ευκαιρία ακόμη, όμως αυτό ανατρέπεται, σύμφωνα με την mozzartsport.
Λίγες πιθανότητες παραμονής έχει ο Φρανκ Ντιλικινά, μόνο και μόνο γιατί είναι δυσεύρετο το πακέτο που διαθέτει.
