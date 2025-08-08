EuroBasket 2025: Χωρίς Ντιλικινά και ακόμη δύο η Γαλλία στην προετοιμασία
Με 14 αθλητές θα συνεχιστεί η προετοιμασία της εθνικής Γαλλίας ενόψει του EuroBasket 2025, αφού ο Φεντερίκ Φοτού δεν θα έχει πλέον στη διάθεσή του τρεις παίκτες οι οποίοι κόπηκαν από τη συνέχεια. Πιο συγκεκριμένα τον Φρανκ Ντιλικινά, τον Μούσα Ντιαμπατέ και τον Ουσμάν Ντιένγκ.
Η γαλλική ομοσπονδία ευχαρίστησε τους παίκτες της για τη συνεισφορά τους ενόψει του μεγάλου τουρνουά που θα διεξαχθεί από τις 27 Αυγούστου μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου.
Η Γαλλία βρίσκεται στον τέταρτο όμιλο μαζί με τη Σλοβενία, την Πολωνία, το Ισραήλ, το Βέλγιο και την Ισλανδία ενώ αυτό είναι το group το οποίο θα διασταυρωθεί με τον όμιλο όπου βρίσκεται η Εθνική Ελλάδος.
Η ανακοίνωση της Γαλλίας
Merci Frank, Moussa et Ousmane 💙— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 8, 2025
Le groupe France se réduit à 14 joueurs. Frank Ntilikina, Moussa Diabaté et Ousmane Dieng quittent les Bleus, qui continueront leur préparation mardi à Badalone après trois jours de break.#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket pic.twitter.com/OWj7WZUfMB
