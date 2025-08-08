Τρεις παίκτες δεν θα συνεχίσουν στην προετοιμασία της Γαλλίας για το EuroBasket 2025, με τον Φεντερίκ Φοτού πλέον να έχει στη διάθεσή του 14 αθλητές. Μεταξύ αυτών και ο Φρανκ Ντιλικινά.

Με 14 αθλητές θα συνεχιστεί η προετοιμασία της εθνικής Γαλλίας ενόψει του EuroBasket 2025, αφού ο Φεντερίκ Φοτού δεν θα έχει πλέον στη διάθεσή του τρεις παίκτες οι οποίοι κόπηκαν από τη συνέχεια. Πιο συγκεκριμένα τον Φρανκ Ντιλικινά, τον Μούσα Ντιαμπατέ και τον Ουσμάν Ντιένγκ.

Η γαλλική ομοσπονδία ευχαρίστησε τους παίκτες της για τη συνεισφορά τους ενόψει του μεγάλου τουρνουά που θα διεξαχθεί από τις 27 Αυγούστου μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου.

Η Γαλλία βρίσκεται στον τέταρτο όμιλο μαζί με τη Σλοβενία, την Πολωνία, το Ισραήλ, το Βέλγιο και την Ισλανδία ενώ αυτό είναι το group το οποίο θα διασταυρωθεί με τον όμιλο όπου βρίσκεται η Εθνική Ελλάδος.

