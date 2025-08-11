Κάιλ Χάινς: «Η επέκταση είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της Euroleague»
Ο θρύλος των ευρωπαϊκών παρκέ, Κάιλ Χάινς, μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με την επέκταση της Euroleague σε 20 ομάδες. Ωστόσο, κατανοώντας το πρόβλημα των μικρότερων ομάδων όσον αφορά τους περιορισμένους πόρους που διαθέτουν, είπε πως αυτού του είδους η επέκταση θα τις δυσκολέψει.
Παράλληλα, όμως, ο ίδιος πιστεύει ότι η αλλαγή είναι απαραίτητη για να γίνει πιο ελκυστικό το προϊόν σε ένα πιο ευρύ κοινό, εντός και εκτός Ευρώπης. Την αρχή αυτή, για παράδειγμα, έχει κάνει η νέα προσθήκη της ομάδας του Ντουμπάι στη Euroleague.
«Πιστεύω ότι θα είναι μια πρόκληση, ιδιαίτερα για τις ομάδες με περιορισμένους πόρους. Αλλά είναι κάτι απαραίτητο για την ανάπτυξη της Euroleague και για την εξάπλωση του παιχνιδιού σε νέες περιοχές. Θα κάνει τα πάντα πιο ανταγωνιστικά και συναρπαστικά.
Η επέκταση στο Ντουμπάι, η υποδοχή της Χάποελ Τελ Αβίβ και η επιστροφή της Βαλένθια θα προσφέρουν σταθερότητα. Περισσότερες ομάδες σημαίνουν περισσότερα παιχνίδια και περισσότερες ευκαιρίες για φιλάθλους και παίκτες. Και οι παίκτες αγαπούν να παίζουν, σωστά; Οπότε ίσως αυτό να σημαίνει περισσότερα παιχνίδια και λιγότερη προπόνηση!»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.