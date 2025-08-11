Κάιλ Χάινς: «Η επέκταση είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της Euroleague»

Ο Κάιλ Χάινς, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Backdoor podcast», αναφέρθηκε, ανάμεσα σε άλλα, στην επέκταση της Euroleague σε 20 ομάδες, τονίζοντας τη σημαντικότητα της ανανέωσης της λίγκας για το μέλλον του Ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο θρύλος των ευρωπαϊκών παρκέ, Κάιλ Χάινς, μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με την επέκταση της Euroleague σε 20 ομάδες. Ωστόσο, κατανοώντας το πρόβλημα των μικρότερων ομάδων όσον αφορά τους περιορισμένους πόρους που διαθέτουν, είπε πως αυτού του είδους η επέκταση θα τις δυσκολέψει.

Παράλληλα, όμως, ο ίδιος πιστεύει ότι η αλλαγή είναι απαραίτητη για να γίνει πιο ελκυστικό το προϊόν σε ένα πιο ευρύ κοινό, εντός και εκτός Ευρώπης. Την αρχή αυτή, για παράδειγμα, έχει κάνει η νέα προσθήκη της ομάδας του Ντουμπάι στη Euroleague.

«Πιστεύω ότι θα είναι μια πρόκληση, ιδιαίτερα για τις ομάδες με περιορισμένους πόρους. Αλλά είναι κάτι απαραίτητο για την ανάπτυξη της Euroleague και για την εξάπλωση του παιχνιδιού σε νέες περιοχές. Θα κάνει τα πάντα πιο ανταγωνιστικά και συναρπαστικά.

Η επέκταση στο Ντουμπάι, η υποδοχή της Χάποελ Τελ Αβίβ και η επιστροφή της Βαλένθια θα προσφέρουν σταθερότητα. Περισσότερες ομάδες σημαίνουν περισσότερα παιχνίδια και περισσότερες ευκαιρίες για φιλάθλους και παίκτες. Και οι παίκτες αγαπούν να παίζουν, σωστά; Οπότε ίσως αυτό να σημαίνει περισσότερα παιχνίδια και λιγότερη προπόνηση!»