Ολυμπιακός για ΣΕΦ: «Ετοιμαζόμαστε για την καινούργια σεζόν, ξεκινώντας από το νέο μας σπίτι»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε μια φωτογραφία του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στα social media, περιμένοντας τη νέα σεζόν που έρχεται!

Ο Ολυμπιακός μπαίνει σε μία νέα εποχή από τη νέα σεζόν και φυσικά ο λόγος συνδέεται με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το οποίο πλέον ανήκει στην «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, αφού παραχωρήθηκε από την Κυβέρνηση για τα επόμενα 49 χρόνια.

Με τον Ολυμπιακό να ποστάρει στα social media μία φωτογραφία του ΣΕΦ, συνοδεύοντάς τη με τη λεζάντα «ετοιμαζόμαστε για την για την καινούργια σεζόν, ξεκινώντας από το νέο μας σπίτι».