Ολυμπιακός για ΣΕΦ: «Ετοιμαζόμαστε για την καινούργια σεζόν, ξεκινώντας από το νέο μας σπίτι»
Ο Ολυμπιακός μπαίνει σε μία νέα εποχή από τη νέα σεζόν και φυσικά ο λόγος συνδέεται με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το οποίο πλέον ανήκει στην «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, αφού παραχωρήθηκε από την Κυβέρνηση για τα επόμενα 49 χρόνια.
Με τον Ολυμπιακό να ποστάρει στα social media μία φωτογραφία του ΣΕΦ, συνοδεύοντάς τη με τη λεζάντα «ετοιμαζόμαστε για την για την καινούργια σεζόν, ξεκινώντας από το νέο μας σπίτι».
Το tweet του Ολυμπιακού για το ΣΕΦ
🔴⚪️ We’re getting ready for the new season… starting with our home!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/drpV54b0pz— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) August 11, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.