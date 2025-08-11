Το «appreciation post» του Ολυμπιακού για ΜακΚίσικ: «Παραμένει ένας παίκτης των μεγάλων στιγμών»

Η σειρά των «appreciation post» με τίτλο «Then & Now» συνεχίστηκε για τον Ολυμπιακό και ο Σακίλ ΜακΚίσικ είχε την τιμητική του.

Τα... καθιερωμένα πλέον ποστ στον λογαριασμό του Ολυμπιακού στο twitter, για τη σειρά «Then & Now», συνεχίστηκαν με πρωταγωνιστή αυτήν τη φορά τον Σακίλ ΜακΚίσικ. Ο Αμερικανός, ο οποίος το καλοκαίρι ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό και θα συνεχίσει να φοράει τα «ερυθρόλευκα», είχε την τιμητική του στο σημερινό «appreciation post».

Ερχόμενος στον Ολυμπιακό μεσούσης της σεζόν 2019-20, η οποία και διακόπηκε από τον κορονοϊό, ο Σακίλ ΜακΚίσικ μετράει ήδη έξι χρονιές με τα «ερυθρόλευκα» και ετοιμάζεται για την έβδομη!

Με το tweet της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ να τονίζει πως παραμένει ένας παίκτης μεγάλων στιγμών. Κάτι που άλλωστε απέδειξε στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος, όντας εκ των πλέον κομβικών που οδήγησαν τον Ολυμπιακό στον τίτλο.

Το tweet του Ολυμπιακού για τον ΜακΚίσικ

«2020: Από τον πρώτο του εντός έδρας αγώνα συστήθηκε ως «gamechanger»

2022: Ήταν η σπίθα, η ταχύτητα, η έκρηξη που άλλαζε ματς

2025: Και παραμένει ένας παίκτης των μεγάλων στιγμών».