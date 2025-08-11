Ο Κόουλ Σουίντερ είναι με κάθε επισημότητα πλέον παίκτης της Αναντολού Εφές.

Η Αναντολού Εφές ανακοίνωσε την απόκτηση του Κόουλ Σουίντερ, με τον 26χρονο φόργουορντ (2,03 μ.) να ετοιμάζεται πλέον να δοκιμάσει την τύχη του για πρώτη φορά εκτός του NBA, στην Euroleague.

Όπως αναφέρει η τούρκικη ομάδα, οι δύο πλευρές τα βρήκαν για τη νέα αγωνιστική περίοδο (2025-26). Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε συμμετοχή σε 10 αγώνες στο κορυφαίο επίπεδο της απέναντι πλευράς του Ατλαντικού, όπου μετρούσε κατά μέσο όρο 5,9 πόντους και 2,7 ριμπάουντ σε 17 λεπτά με τις φανέλες των Τορόντο Ράπτορς και των Ντιτρόιτ Πίστονς.

Στο παρελθόν ο ίδιος έχει υπάρξει επίσης παίκτης των Μαϊάμι Χιτ και των Λος Άντζελες Λέικερς, έχοντας παράλληλα μακρά παρουσία στη G League.

Η Αναντολού Εφές ανακοίνωσε τον Κόουλ Σουίντερ