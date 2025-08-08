Ο Κόουλ Σουίντερ βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Αναντολού Εφές, όπως αναφέρει ο Μαρκ Στάιν.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Μαρκ Στάιν, ο Κόουλ Σουίντερ βρίσκεται κοντά στο να φτάσει σε συμφωνία με την Αναντολού Εφές. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, ο 26χρονος φόργουορντ (2,03 μ.) θα δοκιμάσει για πρώτη φορά την τύχη του εκτός του NBA.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε συμμετοχή σε 10 αγώνες στο κορυφαίο επίπεδο όπου μετρούσε κατά μέσο όρο 5,9 πόντους και 2,7 ριμπάουντ σε 17 λεπτά με τις φανέλες των Τορόντο Ράπτορς και των Ντιτρόιτ Πίστονς.

Στο παρελθόν ο ίδιος έχει υπάρξει επίσης παίκτης των Μαϊάμι Χιτ και των Λος Άντζελες Λέικερς, έχοντας παράλληλα μακρά παρουσία στη G League. Με αυτόν τον τρόπο, η Αναντολού Εφές θέλει να αποκτήσει έναν παίκτη με παραστάσεις από το πιο γνωστό πρωτάθλημα στον κόσμο στο ρόστερ της ώστε να μπορέσει να... κλείσει τη διαφορά με την έτερη ομάδα της Κωνσταντινούπολης, Φενέρμπαχτσε, η οποία την περασμένη αγωνιστική περίοδο κατέκτησε το τρόπαιο της Euroleague.