Εφές, μεταγραφές: «Κοντά σε συμφωνία με τον Κόουλ Σουίντερ»
Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Μαρκ Στάιν, ο Κόουλ Σουίντερ βρίσκεται κοντά στο να φτάσει σε συμφωνία με την Αναντολού Εφές. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, ο 26χρονος φόργουορντ (2,03 μ.) θα δοκιμάσει για πρώτη φορά την τύχη του εκτός του NBA.
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε συμμετοχή σε 10 αγώνες στο κορυφαίο επίπεδο όπου μετρούσε κατά μέσο όρο 5,9 πόντους και 2,7 ριμπάουντ σε 17 λεπτά με τις φανέλες των Τορόντο Ράπτορς και των Ντιτρόιτ Πίστονς.
Στο παρελθόν ο ίδιος έχει υπάρξει επίσης παίκτης των Μαϊάμι Χιτ και των Λος Άντζελες Λέικερς, έχοντας παράλληλα μακρά παρουσία στη G League. Με αυτόν τον τρόπο, η Αναντολού Εφές θέλει να αποκτήσει έναν παίκτη με παραστάσεις από το πιο γνωστό πρωτάθλημα στον κόσμο στο ρόστερ της ώστε να μπορέσει να... κλείσει τη διαφορά με την έτερη ομάδα της Κωνσταντινούπολης, Φενέρμπαχτσε, η οποία την περασμένη αγωνιστική περίοδο κατέκτησε το τρόπαιο της Euroleague.
Sharpshooter Cole Swider is nearing a deal with Anadolu Efes in Türkiye, sources tell @TheSteinLine.
After stints with the Lakers, Heat, Pistons and Raptors, Swider is poised to join the growing number of NBAers moving to the EuroLeague and play for ex-Suns coach Igor Kokoškov. pic.twitter.com/EUs3xniooj— Marc Stein (@TheSteinLine) August 8, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.