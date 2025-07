Ο Μουστάφα Φαλ είναι ο τρίτος της σειράς των «appreciation post» του Ολυμπιακού, μετά τους Κώστα Παπανικολάου και Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Η σειρά των ποστ «Then & Now» συνεχίζεται για τον Ολυμπιακό, με τον Μουστάφα Φαλ αυτήν τη φορά να έχει την τιμητική του. Ο Γάλλος σέντερ φοράει τα «ερυθρόλευκα» από το 2021 και έπειτα, όντας μάλιστα ο μεγάλος άτυχος της περσινής σεζόν.

Καθώς στη σειρά των τελικών, απέναντι στον Παναθηναϊκό, όταν και υπέστη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στο αριστερό γόνατο.

«2021: Ήρθε αθόρυβα κι έδειξε αφοσίωση από την πρώτη ημέρα

2022: Έγινε τοίχος στην άμυνα κι αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας της ομάδας

2025: Ήταν παρών μέχρι το τέλος της σεζόν και τώρα, στη διαδρομή της αποκατάστασης, δεν τον ξεχνάμε!» αναφέρει στο σχετικό ποστάρισμα ο Ολυμπιακός, συνοδευόμενο από φωτογραφίες του Μουστάφα Φαλ με τα «ερυθρόλευκα».

Τα ποσταρίσματα του «Then & Now» για τον Ολυμπιακό στο twitter, ξεκίνησαν από τον αρχηγό. Ο Κώστας Παπανικολάου, φόρεσε τα χρώματα της ομάδας το 2009, πανηγύρισε δύο τίτλους στην EuroLeague και συνεχίζει να ηγείται των αποδυτηρίων.

🟥⬜ Από rookie το 2009...

🏆 Σε πρωταθλητή Ευρώπης το 2012...

🛡️ Στην καρδιά και την ψυχή του Ολυμπιακού το 2025.



~~~~~



🟥⬜ From a rookie in 2009…

🏆 To a EuroLeague champion in 2012…

🛡️ To the heart and soul of Olympiacos in 2025.@K_pap16 pic.twitter.com/1uYJHUJgmU